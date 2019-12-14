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Ahmet Ataç Gündüzler Göleti’ni inceledi

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Belediye Meclis Üyeleri, ödenek olmadığı iddiasıyla yapım çalışmaları duran Gündüzler Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Ahmet Ataç Gündüzler Göleti’ni inceledi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Belediye Meclis Üyeleri, ödenek olmadığı iddiasıyla yapım çalışmaları duran Gündüzler Göleti’nde incelemelerde bulundu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı İlçesi’nin çeşitli noktalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Ataç son ziyaretinde Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte Gündüzler Mahallesi’ne gitti. Ahmet Ataç ve beraberindeki meclis üyeleri mahalle sakinleriyle ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapımına başlanılan ancak bir süre önce inşaat çalışmaları duran Gündüzler Göleti’nde incelemelerde bulundu.
Gündüzler Göleti inşaatında çalışmaların yarıda kaldığını ve şu anda herhangi bir çalışma yapılmadığını gören Ataç, ilgililerin bu konudaki çalışmaları ivedilikle sonuçlandırması gerektiğini ifade etti. Ataç, “Şu anda Gündüzler bölgesindeyiz. DSİ marifetiyle yapılmak istenen göletin üzerindeyiz. 2016’da başlayan bu inşaat maalesef bir süredir duruyor. Müteahhidin malzemeleri burada bulunuyor ama herhangi bir çalışma veya çalışan gözükmüyor, yarım kaldığı açıkça bellidir. Konu araştırıldığında ise para olmadığı söyleniyor. Dileğimiz; bu inşaata tekrar başlamaları, burada suyun toplanması ve bu bölgedeki tarım alanlarına sulamada yardımcı olmasıdır. Yetkililere, muhtarlarımız ve halkımızla sesleniyoruz. Bu inşaatın sür'atle bitirilmesi tarım adına çok verimli olacak. Bu konuda devletin desteğini istiyoruz” şeklinde konuştu.
“Bir an önce bitirilerek hizmete açılmasını istiyoruz”
Gündüzler Mahalle Muhtarı Selim Kurnaz ise, bölgeye gelerek seslerinin duyulmasına destek vermesinden dolayı Başkan Ataç ve beraberindekilere teşekkür etti. Göletin bir an önce tamamlanmasını istediklerini kaydeden Kurnaz, “CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü hanım bu göletle ilgili meclise bir önerge verdi. Önergeye verilen cevap da, ödenek olmadığından yapımın durduğu bildirilmiş. Burada siyaset güdülmemesi gerek, çünkü bu bir hizmet. Gündüzlerimize ve çevresine çok büyük şeyler katacak bir hizmettir. Bu göletin bir an önce bitirilerek hizmete açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Gündüzler Göleti’ndeki çalışmaların tamamlanması halinde ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 120 bin 520 TL katkı ve 250 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca depolanacak su ile de 12 bin 20 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak gölet, bölge halkı için büyük önem arz ediyor.

ESKİŞEHİR

14 Aralık 2019 Cumartesi

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