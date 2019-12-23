Eskişehirspor Boluspor hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda Boluspor’a konuk olacak olan Eskişehirspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yapılan antrenman ile başladı.

Siyah kırmızılılar, ligin ilk devresinin son hafta karşılaşmasında Boluspor’a konuk olacak. Eskişehirspor, maçtan galip ayrılarak ilk devreyi 3 puan ile kapatmak istiyor. Bu kapsamda Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde hazırlıklara başlayan EsEs, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde haftanın ilk antrenmanına çıktı. İdmanda oyuncular topla ısınma hareketlerinin ardından artırmalı koşu ve minyatür kalede maç yaptı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

“Antrenmanda 5 eksik”

Öte yandan antrenmana izinli olan Jesse ile tedavileri süren Talha ve Buğra’nın yanı sıra oynadıkları son maçta arka adalesinde sertleşme oluşan Kıvanç ve ayağında ödem oluşan Berkay katılmadı. Sezgin ve Muhammet ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

“Emre Güral minik taraftarı kırmadı”

Ayrıca ligin 16. haftasında oynanan Balıkesirspor karşılaşmasında tribünde açtığı pankart ile golcü oyuncu Emre Güral’dan forma isteyen minik taraftar Nazmi Berk Seçen, bugün tesise gelerek Güral ile buluştu ve kendisinden imzalı forma aldı.

ESKİŞEHİR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:44

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.