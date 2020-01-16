Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR´de emekli öğretmen Mehmet Yurdakul (84), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Yurdakul'un, elektrikli sobadan çıkan küçük çaplı yangın sonucu dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Çamlıca Mahallesi Kaderler sokaktaki müstakil evde tek başına yaşayan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Yurdakul, kendisini kontrole gelen torunu Özgür Yurdakul tarafından ölü olarak bulundu. İhbarla gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Yurdakul´un evde ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrilerek koltuğun bir kısmını tutuşturduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Yurdakul´un cenazesi otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yurdakul´un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



ESKİŞEHİR 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:42

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