Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Başkan Ataç, son olarak Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Dernek Başkanı Fatımatül Zehra Kıraç ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Katılımcılarla tek tek selamlaşan Başkan Ataç, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, “Geçtiğimiz günlerde Dernek Başkanımız Kıraç ve yönetimi beni ziyaret etmişlerdi. Kendileriyle hoş bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de bir nevi iadei ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Derneğimizle birlikte ilerleyen günlerde bir yeşil alan çalışması yapacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Tepebaşı’nı hep birlikte daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ben misafirperverliklerinden ötürü dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Dernek Başkanı Kıraç ise, Başkan Ataç’ı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek, düzenledikleri organizasyon davetine katılmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Buluşma, Dernek Başkanı Kıraç’ın Ataç’a derneğin rozetini takması ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

ESKİŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

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