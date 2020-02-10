Satrançta İnönü'ye altın gurur

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Cemal Fırat, Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasında 140 kişi arasından altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir'in İnönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Cemal Fırat, 38 Şubat tarihleri arasında Manavgat'ta yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonasına katıldı. Turnuvada C kategorisinde yarışan Fırat, rakiplerini bir bir eleyerek 140 kişi arasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Başarılı oyuncu Fırat, altın madalyasını boynuna takarak gururla poz verdi.

ESKİŞEHİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:34

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.