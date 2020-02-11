Başkan Ataç esnaf ziyaretlerine devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ederken, “Hemşehrilerimizin destekleri ile Tepebaşı’nı iftihar kaynağı haline getirdik. Hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir lokantayı ziyaret ederek işletmeci Mustafa Topardıç ve çalışanlara hayırlı işler temennisinde bulundu. Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Çetin Aydın’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, vatandaşlar ile de sohbet etti. Esnaf ziyaretlerinin kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Ataç, “Esnafımız ile bir araya geldiğimiz ziyaretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın nabzını tutabilmek adına en iyi noktaların başında esnafımız geliyor. Onlarla sohbet ederken şehir meseleleri hakkında da fikirlerini alıyor, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımızın fikirleri benim için çok değerli. Bu birliktelik bizlere güç veriyor. Hemşehrilerimizin destekleri ile Tepebaşı’nı iftihar kaynağı haline getirdik. Bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Ataç’ın işletme yetkililerine temsili siftah parası da takdim ettiği buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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