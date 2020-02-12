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Eskişehirliler depremzedelere yardım göndermeye devam ediyor Bin koli gıda malzemesi dolu tır ...

İHA

Eskişehir'deki hayırsever vatandaşların bağışları ile toplanan bin koli gıda malzemesi, bir tırla depremzedelere gönderildi.

Eskişehirliler depremzedelere yardım göndermeye devam ediyor Bin koli gıda malzemesi dolu tır depremzedelere gönderildi

Eskişehir’deki hayırsever vatandaşların bağışları ile toplanan bin koli gıda malzemesi, bir tırla depremzedelere gönderildi.
Eskişehir Valiliğin önderliğinde Eskişehirli vatandaşlarından toplanan yardımlar, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya’da depremde bulunan vatandaşlara ulaşmak için edilen dua ile valilik meydanında yola çıktı. Yardım tırını uğurlama programında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcılarından Bekir Şahin Tütüncü ve Aslan Avşarbey katılırken sivil toplum kuruluşların üyeleri ve Eskişehirli vatandaşlar katılım gösterdi.
Programda konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, gönderilen yardımları ile ilgili şu bilgileri aktardı;
‘’Hepimizin bildiği gibi ülkemizde bir deprem meydana geldi ve hem Elazığ hem Malatya illerimizde büyük hasarlara sebep oldu. Ölenlerimiz var, yaralılarımız var. Öncelikle ölenlere Allah’ta rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize geçmiş olsun diliyoruz. Allah bu tür afetlerden bütün ülkemizi, milletimizi korusun diliyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız olmak üzere devlerimizin tüm kurumlarıyla depremin yaralarını sarmak için oradaydık. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte tasada ve sevinçte bir olan yüce milletimiz, gönüllü açık milletimiz daha önceki afetlerde olduğu gibi adeta yardım konusunda bir seferberlerdik yaptı. Bu milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Cumhurbaşkanlığımız AFAD’a bu yardımların koordinesinde görevlendirdi ve bütün Türkiye’de olduğu gibi ilimizden de AFAD’ın koordinesinde kamu kurum kuruluşlarımız, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız deprem bölgesine çeşitli yardımlar gönderdiler. Bugünde yine valiliğimiz olarak biz hayırsever hemşerilerimizin desteğiyle bin koli gıda yardımı gönderiyoruz depremzedelerimize. Ben Eskişehir halkımızın duyarlılığından dolayı değerli halkımıza, hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkürlerimizi ifade ediyorum’.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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