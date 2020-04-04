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İhtiyaç sahibi ve sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların evine ekmek dağıtımı İl Emniyet Müdürlüğünden yaşlılara ahde vefa örneği Polis ve bekçi ekiplerince ihtiyaç sahibi hanelere sosyal yardımla birlikte sıcak ekmek dağıtımı yapıldı

İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak ahde vefa örneği gösterdi. Ekipler, özellikle ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların evine giderek ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahibi ve sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların evine ekmek dağıtımı İl Emniyet Müdürlüğünden yaşlılara ahde vefa örneği Polis ve bekçi ekiplerince ihtiyaç sahibi hanelere sosyal yardımla birlikte sıcak ekmek dağıtımı yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak ahde vefa örneği gösterdi. Ekipler, özellikle ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların evine giderek ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.
Eskişehir Valiliği tarafından Korona virüs (Covid19) salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri devam ediyor. Bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yapılan yardımların yanında bu hanelerdeki ‘çınarlara’ ahde vefa gösterdi. Polis ve bekçi ekiplerince sosyal yardımların yapıldığı esnada ihtiyaç sahibi aileleri de not ederek, bu hanelere sıcak ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.
Yapılan yardım esnasında yaşlı vatandaşlar, “Allah razı olsun, ayağınıza taş değmesin inşallah” diyerek polis ve bekçi ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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