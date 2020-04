ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Pandemi süreci ile ilgili açıklama "Eskişehir halkına fazlasıyla hak ettiği hizmetleri artan bir ivme ile sunmanın çabası içerisindeyiz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Covid19 pandemisi nedeni ile üniversitede yaşanan süreçler hakkında bir açıklama yaptı.

Gerek üniversite genelinde, gerekse ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bu süreçte yaşanan gelişmeleri ve alınan tedbirleri açıklayan Rektör Şenocak, “Eskişehir’de kurumsal bir üniversite olmamızın bilinci ile Çin’de başlayan salgının bir pandemiye dönüşebileceği anlaşıldıktan sonra Ocak ayından itibaren eğitim toplantıları düzenlenmeye başlandı ve hastanemizde var olan pandemi komisyonu yenilendi. Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve sağlık personeline yönelik toplantılar yapılmaya başlandı. Mart ayında ilk vakalar ülkemizde ve Eskişehir’de görülmeden önce tüm eğitimler tamamlanmıştı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart Çarşamba günü görüldükten sonra, üniversitemizde 15 Mart Pazar günü pandemi üst kurulu toplantısı yapılıp radikal kararlar alınıp hayata geçirilmesi için harekete geçildi. Pandemi komisyonu, her gün; corona koordinasyon üst kurulu ise haftada iki gün düzenli olarak toplantılarına başladı ve halen de toplantılarına devam etmektedir. Pandemi komisyonunda öncelikle hastanemizde fiziki alanların oluşturulmasına karar verildi. 24 saat içerisinde KalpGöğüs hastanemiz (CBlok) ile ana bina arasındaki geçiş koridorlarına duvar örülerek ana binadan fiziken ayrıldı ve ayrı giriş çıkışı olan bir hastane haline getirildi. Laboratuvar katı ve muayene katı haricinde 3 katlı, her odada tek bir hasta yatacak şekilde düzenlemeler yapıldı. Ayaktan başvuran hastalar için laboratuvar alanları, muayene alanları ve personelin yemek yiyeceği ayrı yemekhane oluşturuldu. Xray cihazları dâhil tüm laboratuvar ekipmanları yerleştirildi. Covid19 şüphesi olan hastalara tomografi çekilebilecek ayrı bir cihaz tahsis edildi. Olası Covid19 vakaları için ayrı bir ambulans tahsis edildi. Hastanemizdeki tüm alanlara malzeme ve dezenfektan gönderildi. Hastanede görevli tüm personellerin (Doktor, hemşire, diğer sağlık personeli, sekreter, temizlik görevlileri) görev yerleri yeniden düzenledi. Rutin temizlik sonrası ilave dezenfeksiyonlar uygulanmaya başlandı. Acil servis fiziki olarak ikiye bölündü ve Covid19 şüphesi olan hastalarımız ayrı alanlarda muayene edildi. Ayaktan hastalarımız CBlokta muayene olurken, genel durumu iyi olmayan hastalar acil serviste ayrılan özel alanlara alınıp tedavilerine burada devam edilmesi sağlandı. Hastanemizdeki yeni yoğun bakım binasında düzenlemeler yapılarak önce negatif basınçlı odalardan başlamak kaydı ile Covid19 şüpheli hastalara ayrıldı. Yoğun bakımlarda çalışan personeller yemek ve ihtiyaç molası karşılandıktan sonra en fazla 4 saat alanda kalacak şekilde düzenleme yapıldı ve böylelikle tulum, maske, gözlük gibi ekipmanlar ile çalışmanın zor olduğu alanlarda personellerin dinlendirilmesi sağlandı. Ameliyathane için Covid19 pozitif erişkin, çocuk ve gebe hastalara 3 ayrı oda ayrıldı ve anestezi için uygun cihazlar tahsis edildi. Acil ameliyatların yapılabilmesi için uygun düzenleme yapılıp hastalarımızın mağdur olmaması hedeflendi” dedi.

Hastanenin acil servisi hakkında da konuşan Rektör Şenocak, konuşmasını şöyle devam etti:

“Acil servis, Cblok ve yoğun bakımda çalışacak hocalarımız, diğer sağlık personelleri ve güvenlik için 7/24 nöbet tutacak şekilde yeni listeler oluşturuldu. Tüm sağlık ekibinin eğitimi için videolar ve görsel afişler hazırlanıp alanlara yerleştirildi. Covid19 hastalarla temas halinde olan personel kıyafetleri için Cblok, acil servis ve yoğun bakım binalarına kurutmalı çamaşır makinaları yerleştirildi. Şüpheli hastaları taşımak için ayrı bir ambulans tahsis edildi. Sokağa çıkma yasağı olan hastalarımıza da hastaneye geliş gidişleri için yine ilave bir ambulans tahsis edildi. Ayrıca kişisel koruyucu ekipmanlara birimlerin daha kolay ulaşması için başhekimlik katında 7/24 hizmet veren depo ve alan oluşturuldu. Hasta sevkiyatı yapılmasında kullanılan ambulans şoförleri ve sağlık ekiplerinin maske kullanmasının yanı sıra tulum, gözlük gibi tam tıbbi ekipman ile görev yapması sağlandı. Üniversitemiz kampüsüne girişler kısıtlanıp, toplu taşıma araçları kampüs dışına alındı. Kargo ve kuryelerin kampüse girişi yasaklandı. Kampüs girişine triyaj için 2 adet konteyner yerleştirildi ve hastaların yönlendirilmesi bu alanlardan itibaren yapılmaya başlandı. Hastane girişleri kısıtlanarak giriş alanlarına görevliler yerleştirildi. Covid için tahsis edilmiş alanlar dışında da hastaneye giren tüm personel, hasta ve yakınlarının ateşi ölçülerek hastanemize alındı. Eskişehir’de ilk vakalar 1718 Mart tarihlerinde bizim dışımızdaki özel ve kamu hastanelerinde görülmeye başlandı. Bundan 10 gün sonra Üniversitemizde ilk vaka görüldü. Bu zamana kadar eğitimler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve teçhizatlar tamamlanmış ve hasta karşılamaya hazır hale gelmiştik. Hastaların tanısına yönelik ilk testleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’ya gönderdik. Ancak Hastanemiz Mikrobiyoloji anabilim dalı Covid19 Realtime PCR testi için yetkilendirildikten sonra, ilk testler 31 Mart 2020 tarihinde çalışılmaya başladı. Bu alanlarda çalışacak öğretim üyeleri ve teknik personel için 7/24 çalışacak nöbet listeleri oluşturuldu. Bugüne kadar hem hastanemiz hem de Eskişehir’deki özel ve devlet hastanelerinden gelen örneklerden 3 bin üzerinde PCR testi yapıldı. Hastalarımıza yönelik testler yapılırken riskli alanlarda çalışan sağlık personellerimizi de ihmal etmeyip hızla tarama testleri yapıldı. Personel sağlığı, izin ve raporları sağlık bakanlığı önerileri doğrultusunda takip edildi. Yine tüm sağlık personeli için denetleme ekibi oluşturduk. Özellikle enfeksiyon kontrol komitesi ekibi günlük olarak tüm alanları denetleyip uygunsuz ekipman, giyim ve dezenfeksiyon varsa tespit ettiler. Durum raporları incelenip gerekli düzenlemelerin yapılaması için iş bölümü oluşturuldu" dedi.

Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, "Üniversite olarak Covid19 pandemisine yönelik çalışmalarda dünyadaki ve ülkemizdeki bilim kurulları ve sağlık bakanlığı önerileri takip edildi. Bu öneriler doğrultusunda gerekli kişisel koruyucu ekipman ve teçhizatlar eksiksiz olarak temin edildi ve uygulamalara başlanıldı. Güncel kılavuzlar bilim kurullarımız tarafından takip edildi ve her yeni uygulama hızla pratik uygulamaya ilave edildi. Bunlara ek olarak üniversitemiz oteli de, hastanemiz sağlık çalışanlarının sınırsız biçimde kullanımlarına tahsis edildi. Hastalara yönelik hizmetlerimiz devam ederken aile hekimliği araştırma görevlilerimizi sağlık müdürlüğü hizmetine tahsis ederek kurumlar arası dayanışma için örnek teşkil edecek düzenlemeler yapıldı. Bir yandan tanı testleri devam ederken bir yandan da kaliteli hizmet anlayışı ile sürdürdüğümüz yoğun bakım ve hastane hizmetlerimizle, yaşanan pandemi sürecinde halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Eskişehir halkına fazlasıyla hak ettiği hizmetleri artan bir ivme ile sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere destek olan kamu ve özel kuruluşlara teşekkür ederken özellikle evlerinde kalarak bizlere destek olan sayın halkımıza minnettarlığımı sunarım.” diye belirtti

