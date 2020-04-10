ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Pandemi süreci ile ilgili açıklama "Eskişehir halkına fazlasıyla hak ettiği hizmetleri artan bir ivme ile sunmanın çabası içerisindeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Pandemi süreci ile ilgili açıklama "Eskişehir halkına fazlasıyla hak ettiği hizmetleri artan bir ivme ile sunmanın çabası içerisindeyiz"

İHA

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’tan Pandemi süreci ile ilgili açıklama "Eskişehir halkına fazlasıyla hak ettiği hizmetleri artan bir ivme ile sunmanın çabası içerisindeyiz"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Covid19 pandemisi nedeni ile üniversitede yaşanan süreçler hakkında bir açıklama yaptı.
Gerek üniversite genelinde, gerekse ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bu süreçte yaşanan gelişmeleri ve alınan tedbirleri açıklayan Rektör Şenocak, “Eskişehir’de kurumsal bir üniversite olmamızın bilinci ile Çin’de başlayan salgının bir pandemiye dönüşebileceği anlaşıldıktan sonra Ocak ayından itibaren eğitim toplantıları düzenlenmeye başlandı ve hastanemizde var olan pandemi komisyonu yenilendi. Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve sağlık personeline yönelik toplantılar yapılmaya başlandı. Mart ayında ilk vakalar ülkemizde ve Eskişehir’de görülmeden önce tüm eğitimler tamamlanmıştı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart Çarşamba günü görüldükten sonra, üniversitemizde 15 Mart Pazar günü pandemi üst kurulu toplantısı yapılıp radikal kararlar alınıp hayata geçirilmesi için harekete geçildi. Pandemi komisyonu, her gün; corona koordinasyon üst kurulu ise haftada iki gün düzenli olarak toplantılarına başladı ve halen de toplantılarına devam etmektedir. Pandemi komisyonunda öncelikle hastanemizde fiziki alanların oluşturulmasına karar verildi. 24 saat içerisinde KalpGöğüs hastanemiz (CBlok) ile ana bina arasındaki geçiş koridorlarına duvar örülerek ana binadan fiziken ayrıldı ve ayrı giriş çıkışı olan bir hastane haline getirildi. Laboratuvar katı ve muayene katı haricinde 3 katlı, her odada tek bir hasta yatacak şekilde düzenlemeler yapıldı. Ayaktan başvuran hastalar için laboratuvar alanları, muayene alanları ve personelin yemek yiyeceği ayrı yemekhane oluşturuldu. Xray cihazları dâhil tüm laboratuvar ekipmanları yerleştirildi. Covid19 şüphesi olan hastalara tomografi çekilebilecek ayrı bir cihaz tahsis edildi. Olası Covid19 vakaları için ayrı bir ambulans tahsis edildi. Hastanemizdeki tüm alanlara malzeme ve dezenfektan gönderildi. Hastanede görevli tüm personellerin (Doktor, hemşire, diğer sağlık personeli, sekreter, temizlik görevlileri) görev yerleri yeniden düzenledi. Rutin temizlik sonrası ilave dezenfeksiyonlar uygulanmaya başlandı. Acil servis fiziki olarak ikiye bölündü ve Covid19 şüphesi olan hastalarımız ayrı alanlarda muayene edildi. Ayaktan hastalarımız CBlokta muayene olurken, genel durumu iyi olmayan hastalar acil serviste ayrılan özel alanlara alınıp tedavilerine burada devam edilmesi sağlandı. Hastanemizdeki yeni yoğun bakım binasında düzenlemeler yapılarak önce negatif basınçlı odalardan başlamak kaydı ile Covid19 şüpheli hastalara ayrıldı. Yoğun bakımlarda çalışan personeller yemek ve ihtiyaç molası karşılandıktan sonra en fazla 4 saat alanda kalacak şekilde düzenleme yapıldı ve böylelikle tulum, maske, gözlük gibi ekipmanlar ile çalışmanın zor olduğu alanlarda personellerin dinlendirilmesi sağlandı. Ameliyathane için Covid19 pozitif erişkin, çocuk ve gebe hastalara 3 ayrı oda ayrıldı ve anestezi için uygun cihazlar tahsis edildi. Acil ameliyatların yapılabilmesi için uygun düzenleme yapılıp hastalarımızın mağdur olmaması hedeflendi” dedi.
Hastanenin acil servisi hakkında da konuşan Rektör Şenocak, konuşmasını şöyle devam etti:
“Acil servis, Cblok ve yoğun bakımda çalışacak hocalarımız, diğer sağlık personelleri ve güvenlik için 7/24 nöbet tutacak şekilde yeni listeler oluşturuldu. Tüm sağlık ekibinin eğitimi için videolar ve görsel afişler hazırlanıp alanlara yerleştirildi. Covid19 hastalarla temas halinde olan personel kıyafetleri için Cblok, acil servis ve yoğun bakım binalarına kurutmalı çamaşır makinaları yerleştirildi. Şüpheli hastaları taşımak için ayrı bir ambulans tahsis edildi. Sokağa çıkma yasağı olan hastalarımıza da hastaneye geliş gidişleri için yine ilave bir ambulans tahsis edildi. Ayrıca kişisel koruyucu ekipmanlara birimlerin daha kolay ulaşması için başhekimlik katında 7/24 hizmet veren depo ve alan oluşturuldu. Hasta sevkiyatı yapılmasında kullanılan ambulans şoförleri ve sağlık ekiplerinin maske kullanmasının yanı sıra tulum, gözlük gibi tam tıbbi ekipman ile görev yapması sağlandı. Üniversitemiz kampüsüne girişler kısıtlanıp, toplu taşıma araçları kampüs dışına alındı. Kargo ve kuryelerin kampüse girişi yasaklandı. Kampüs girişine triyaj için 2 adet konteyner yerleştirildi ve hastaların yönlendirilmesi bu alanlardan itibaren yapılmaya başlandı. Hastane girişleri kısıtlanarak giriş alanlarına görevliler yerleştirildi. Covid için tahsis edilmiş alanlar dışında da hastaneye giren tüm personel, hasta ve yakınlarının ateşi ölçülerek hastanemize alındı. Eskişehir’de ilk vakalar 1718 Mart tarihlerinde bizim dışımızdaki özel ve kamu hastanelerinde görülmeye başlandı. Bundan 10 gün sonra Üniversitemizde ilk vaka görüldü. Bu zamana kadar eğitimler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve teçhizatlar tamamlanmış ve hasta karşılamaya hazır hale gelmiştik. Hastaların tanısına yönelik ilk testleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’ya gönderdik. Ancak Hastanemiz Mikrobiyoloji anabilim dalı Covid19 Realtime PCR testi için yetkilendirildikten sonra, ilk testler 31 Mart 2020 tarihinde çalışılmaya başladı. Bu alanlarda çalışacak öğretim üyeleri ve teknik personel için 7/24 çalışacak nöbet listeleri oluşturuldu. Bugüne kadar hem hastanemiz hem de Eskişehir’deki özel ve devlet hastanelerinden gelen örneklerden 3 bin üzerinde PCR testi yapıldı. Hastalarımıza yönelik testler yapılırken riskli alanlarda çalışan sağlık personellerimizi de ihmal etmeyip hızla tarama testleri yapıldı. Personel sağlığı, izin ve raporları sağlık bakanlığı önerileri doğrultusunda takip edildi. Yine tüm sağlık personeli için denetleme ekibi oluşturduk. Özellikle enfeksiyon kontrol komitesi ekibi günlük olarak tüm alanları denetleyip uygunsuz ekipman, giyim ve dezenfeksiyon varsa tespit ettiler. Durum raporları incelenip gerekli düzenlemelerin yapılaması için iş bölümü oluşturuldu" dedi.
Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, "Üniversite olarak Covid19 pandemisine yönelik çalışmalarda dünyadaki ve ülkemizdeki bilim kurulları ve sağlık bakanlığı önerileri takip edildi. Bu öneriler doğrultusunda gerekli kişisel koruyucu ekipman ve teçhizatlar eksiksiz olarak temin edildi ve uygulamalara başlanıldı. Güncel kılavuzlar bilim kurullarımız tarafından takip edildi ve her yeni uygulama hızla pratik uygulamaya ilave edildi. Bunlara ek olarak üniversitemiz oteli de, hastanemiz sağlık çalışanlarının sınırsız biçimde kullanımlarına tahsis edildi. Hastalara yönelik hizmetlerimiz devam ederken aile hekimliği araştırma görevlilerimizi sağlık müdürlüğü hizmetine tahsis ederek kurumlar arası dayanışma için örnek teşkil edecek düzenlemeler yapıldı. Bir yandan tanı testleri devam ederken bir yandan da kaliteli hizmet anlayışı ile sürdürdüğümüz yoğun bakım ve hastane hizmetlerimizle, yaşanan pandemi sürecinde halkımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Eskişehir halkına fazlasıyla hak ettiği hizmetleri artan bir ivme ile sunmanın çabası içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere destek olan kamu ve özel kuruluşlara teşekkür ederken özellikle evlerinde kalarak bizlere destek olan sayın halkımıza minnettarlığımı sunarım.” diye belirtti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Park halinde otomobillere zarar verdi, kameralara yakalandı-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Park halinde otomobillere zarar verdi, ...
Aşçılardan online "Kendini evden göster" yarışması Eskişehir ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş yöresel özelliğe sahip olan yemeklerin gün yüzüne çıkarmayı hedefledi
YEREL HABERLER Aşçılardan online "Kendini evden göster" ...
Başarılı bir video konferans görüşmesi için öğrencilere tavsiyeler
YEREL HABERLER Başarılı bir video konferans görüşmesi için ...
Emekli öğretmenden 16 çeşit gıda malzemesi ile ‘Korona savar atom çorbası’ Ali Aksoy, tüm erkeklere ‘Evde kal, yemek yap, eşine yardımcı ol' çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Emekli öğretmenden 16 çeşit gıda malzemesi ile ...
(Özel) Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık zarar verdi Kameralara yansıyan saldırganın davranışı araç sahibi vatandaşları isyan ettirdi Otomobili zarar gören Halil İbrahim Tayyar; "Aracımı nasıl satacağım arabanın fiyatı düşecek" Otomobilinin kaputu çizilen Çetin Yavuz; "Araçların kaputlarına sürekli çizik atarak yürüyor"
YEREL HABERLER (Özel) Sokakları boş buldu 15 araca binlerce liralık ...
(Özel) Yardıma gelen polis ve bekçileri kapıda ‘Fetih Suresi' ile karşılıyor Mutfak ve diğer ev ihtiyaçlarının teminini sağlayıp evine getiren polis ve bekçileri kapıya her gelişlerinde dualarla karşılıyor 65 yaş üstü Ayşe Önder: “Sizlere devamlı dua ediyorum, hep Fetih Suresini okuyorum” Polis ve bekçi ekibi: “Biz her zaman buradayız”
YEREL HABERLER (Özel) Yardıma gelen polis ve bekçileri kapıda ‘Fetih ...
Eskişehir'de kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL ceza Sosyal mesafe kuralını ihlal ettiler, cezayı yediler
YEREL HABERLER Eskişehir'de kavga eden 3 şahsa 9 bin 450 TL ...
ESO maske üretimine başlıyor
YEREL HABERLER ESO maske üretimine başlıyor
Eskişehirlilere korona vız geldi tramvay tıklım tıklım dolu gitti Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşlar adeta pes dedirtti
YEREL HABERLER Eskişehirlilere korona vız geldi tramvay tıklım ...
AYM'den alkollü sürücü için 'adil yargılanma hakkı' ihlali kararı (2)
YEREL HABERLER AYM'den alkollü sürücü için 'adil yargılanma hakkı' ...
Milli tekvandocu baba-oğul evde antrenman yapıyor
YEREL HABERLER Milli tekvandocu baba-oğul evde antrenman yapıyor
İnönü’de ücretsiz maske dağıtımı aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER İnönü’de ücretsiz maske dağıtımı aralıksız devam ...
Tepebaşı Belediyesi eldiven ve maske gibi kişisel hijyen maddelerinin atıkları konusunda vatandaşları uyarıyor Toplum sağlığı için kurallara uyalım
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi eldiven ve maske gibi kişisel ...
Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan dostlarımızı ...
Seyitgazi'de mezarlık düzenlemesi tartışması Mezarlık çevre duvarını kaldırmak isteyen belediye ekipleri ile vatandaş karşı karşıya geldi Mezarların üzerinden saygısızca iş makinesi ile geçildiğini belirten vatandaş uygulamaya büyük tepki gösterdi "Ecdadımızın yattığı mezarlar üzerinde iş makineleri çalıştırıldı" Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe; "Sadece mezarlık çevresine çevrilen tel örgü içinde kalan taşladı topladık" "Düzeltilmesi gereken bir şey varsa düzelteceğiz"
YEREL HABERLER Seyitgazi'de mezarlık düzenlemesi tartışması Mezarlık ...
Gönüllü kadınların ürettiği maskeler bedava dağıtılıyor Seyitgazi Sarayören mahallesi kadınları, Halk Eğitim Merkezinin görevlendirdiği öğretmenler ve verilen dikiş makineleriyle üretime başladılar Önce kendi mahallelerine, ihtiyaç karşıladıktan sonra diğer mahallelere gönderecekler
YEREL HABERLER Gönüllü kadınların ürettiği maskeler bedava ...
Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, 22 bin 50 lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye, 22 bin 50 lira ...
İş yerlerine maske zorunluluğu
YEREL HABERLER İş yerlerine maske zorunluluğu
Korona virüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a öğrencilerden anlamlı video "Her zaman sizin yanınızdayız, dualarımız sizinle”
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan Kaymakam Yılmaz'a ...
Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara polis darbesi Yakalanan şahıslara toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan ...
Dolandırıcı sevgililerin oyununu polis bozdu
YEREL HABERLER Dolandırıcı sevgililerin oyununu polis bozdu
Eskişehirli halk şairi ‘Evde kal Türkiyem’ kampanyasına yazdığı şiirle destek verdi
YEREL HABERLER Eskişehirli halk şairi ‘Evde kal Türkiyem’ ...
Uzaktan eğitim ve video konferans platformlarında kişisel veri güvenliğine dikkat
YEREL HABERLER Uzaktan eğitim ve video konferans platformlarında ...
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Açık Kapı’ açıklaması
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Açık Kapı’ açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X