ESOGÜ 120 yüz siperliği üretti

TRT, yeni mezun 150 genci "TRT Yetenek" ile istihdam edecek

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim elemanları Covid19 pandemisi sürecinde büyük bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 3D yazıcılarla yaklaşık 120 adet koruyucu yüz siperliği üretti.

ESOGÜ ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik bölümü ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) öğretim üyelerinden oluşan ekibin ürettiği siperlikler ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.

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