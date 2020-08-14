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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç’tan Türkiye birincisi öğrenciye tebrik

İHA

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi olma başarısı gösteren Mert Köksal ve babası Hakkı Köksal'ı tebrik etti.

Başkan Ataç’tan Türkiye birincisi öğrenciye tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2020 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye birincisi olma başarısı gösteren Mert Köksal ve babası Hakkı Köksal’ı tebrik etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2020 LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ve Türkiye birincisi olan Eskişehirli Mert Köksal’ı tebrik etti. Mert Köksal ve babası Hakkı Köksal ile makamında bir araya gelen Başkan Ataç, öğrenciyi gösterdiği başarıdan dolayı kutladı. Sınava hazırlık süreci hakkında bilgiler veren Mert Köksal da ilgisinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti. Başkan Ataç, azimle ve programlı şekilde çalışılması halinde mutlaka karşılığının alınacağını ifade ederek öğrenciye eğitim hayatında başarılar diledi.
Başkan Ataç Mert Köksal’a Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını da armağan etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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