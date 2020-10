Bu ilçede öğrencilere her yer ‘Wi-Fi’ Beylikova Belediyesi yaptığı örnek projeyle öğrencilerin derslerinden geri kalmasını engelledi Belediye Başkanı Özkan Alp: “En büyük yatırımı öğrencilerimize yaptık” Pasibey Köy Muhtarı Bünyamin Tuncer: “Bizim köyümüzde öğrenciler hiç geri kalmadı”

Eskişehir'in Beylikova İlçe Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve köylere götürülen ve internete rahatlıkla bağlanmalarını sağlayan ‘WiFi’ hizmeti sayesinde öğrenciler derslerine istedikleri her alanda girebiliyor.

Korona virüs (Covid19) alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitimleri devam eden öğrenciler derslerini internetten sürdürüyor. Beylikova Belediyesi ise öğrencilerin bu zorlu süreçte derslerinde geri kalmasını önlemek amacıyla ilçe merkezine ve köylere WiFi sistemini kurdu. Öğrenciler ilçede ve köylerde alınan özel şifreler sayesinde internete bağlanabiliyor. Öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarda bu projeden yararlanmaya başladı. Yapılan proje sayesinde Beylikova ilçesindeki öğrenciler derslere aksatmadan katılım sağladı.



“En büyük yatırımı öğrencilerimize yaptık”

Konuyla ilgili konuşan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçeye bağlı bulunan 21 mahallede cep telefonu ve internet çekmesinde sıkıntıların olduğunu söyledi. İlçeye bağlı köylerde internet alt yapısının yetersiz olduğunu dile getiren Alp, “Çok net çekmeyen köylerimiz var. Bir de bu Korona virüs hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde, ilçelerimizde sıkıntı oluşturdu. Aynı zamanda eğitim de aksamış oldu. Biz de, bu 21 mahallemizde internet altyapısını nasıl güçlendiririz diye düşünüp bir çalışma başlattık ve bu çalışma neticesinde olumlu sonuçlar aldık. 21 tane mahallemize WiFi sistemini güçlendirmek için bir GSM operatör şirketiyle anlaşarak cihazlar kurduk. Bütün 21 mahallemizde Beylikova Belediyesi olarak WiFi sistemi kurduk. Bu sistem ile ücretsiz olarak internet üzerinden bağlanabilme olanağını sağladık. Burada hem okullarımız kapalıyken öğrencilerimiz WiFi üzerinden derslerini çok rahat bir şekilde çalışabilmelerini, aynı zamanda orada yaşayan vatandaşlarımızın da internet hizmetlerinden faydalanabilmesini amaçladık. Sonra bu aşamayı geliştirdik. Dedik ki güvenlik açısından sıkıntılar oluyor mahallelerimizde. Buralara kablosuz güvenlik kameraları yerleştirdik. Köyün içlerine ve giriş çıkış güzergâhlarına yerleştirdik. Bunu aynı zamanda emniyet ile de paylaştık. Şimdi hem bu WiFi sisteminde en son teknoloji kullandığımız için ilçenin dışında yaşayan vatandaşlara da şifreleri dağıtıyoruz. Cep telefonundan isterlerse kamera sistemine girip kendi köylerini de görebilme imkânına kavuştular. Hem özlem giderecekler hem de güvenlik açısından çok verimli bir durum oluşmuş olacak emniyet açısından. Tabii burada en büyük yatırım öğrencilerimize oldu. Şu anda bizim muhtarlık müdürlüğümüz var. Oradan gelen öğrencilere internet şifresini veriyoruz. Onlar kendi oturdukları köylerden ve internetin çekmediği mahallelerden çok rahatlıkla milli eğitimin sitesine girip derslerini çalışabiliyorlar. Güzel bir hizmet oldu. Şu anda vatandaşlarımız aktif bir şekilde kullanmaya başladılar. Bütün mahallelerimize, Beylikova’mıza hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.



“Bizim köyümüzde öğrenciler hiç geri kalmadı”

Pasibey Köyü Muhtarı Bünyamin Tuncer, ise yapılan hizmet hakkında şunları söyledi:

“EBA TV’ye öğrencilerimiz giriyor. Belediye başkanımız tabii köyümüzün giriş çıkışlarına kameralar döşetti. Bunlar 7/24 izleniyor. WiFi hizmeti, Covid19 salgınından dolayı okulların açılmadığı bu ortamda öğrencilerin internete bağlanıp canlı derslere katılmaları konusunda çok faydalı oldu. Bizim köyümüzdeki öğrenciler derslerinden hiç geri kalmadılar. Yapılan projeden ötürü belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.”



“Köyün her yerinde internete bağlanabiliyoruz”

İnternetten yararlanan lise 2 öğrencisi Berke Çimer, WiFi hizmetinin EBA’ya daha kolay girmelerini sağladıklarını söyledi. Köyün her alanında internete bağlana bildiklerini ifade eden Çimer, “Mesela evimizin müsait olmadığı zamanlarda başka yerlerde, köyümüzün camisinde girmemizi sağladı. Yani bu hizmet bize çok kolaylık sağladı. Sağ olsun devletimiz tarafından. Şu anda köyün her yerinden internete bağlanıp EBA’ya girebiliyoruz. EBA’ya giremeyen yok” dedi.



Diğer öğrencilerde Sude Yılmaz ile Melisa Kılıç ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Köydeki bu internetle canlı derslerimize katılıyoruz. Köydeki arkadaşlarımız ve biz canlı derslere kolaylıkla girebiliyoruz. Wifi gelmeden önce arkadaşlarımızın birçoğu canlı derslere giremiyordu. Arkadaşlarımız önceden derslerine giremiyorlardı. Televizyondan olan derslerine giriyorlardı ama köye WiFi gelince artık canlı derslerine de bağlanabiliyorlar.”

