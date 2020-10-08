Trafik levhasını atış poligonu olarak kullanıyorlar

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EskişehirSarıcakaya yol üzerinde bulunan trafik levhaları bazı magandalar tarafından hala atış poligonu olarak kullanılıyor.

EskişehirSarıcakaya yolu üzerinde trafik akışının güvenliği için dikilmiş bir çok trafik levhası bulunuyor. Her gün yüzlerce aracın gidip geldiği bu yolda bulunan bazı trafik levhaları, delik deşik olmuş durumda. Bir süre önce bu sebeple tahrip edildiği için değiştirilen levhalar, tekrar aynı duruma gelmeye başladı. Trafik levhaları bazı magandalar tarafından kurşun atılarak adeta hedef tahtası olarak kullanılırken, yetkililer tarafından bu duruma çözüm bulunması isteniyor.

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