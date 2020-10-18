“Etkili Sunum Teknikleri” yarışması finali Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 'Geleceğim Mesleğim' temasıyla Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen 'Girişimci Adımlar Yetkin Eller(GAYE)' programı 'Etkili Sunum Teknikleri' yarışması finali, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın finaline Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel yarışma finalinin açılış konuşmasında, “Bugün ev sahipliği yaptığımız bu çalışmanın asıl misafirleri, ailelerimiz ve çocuklarıdır. Proje bağlamında bugün finale kalan arkadaşlarımızın aldıkları eğitimle birlikte, içeriği sunma yetenekleri de tescil edilmiş oluyor. Aslında ne yaptığınızı anlatmaktan bir adım öne giderek onu nasıl yaptığınızı anlatmak önem kazanıyor. Bu durumda da usûl ve esas devreye giriyor. Kendinizi iyi anlatabilmek, bu projenin temelinde yatıyor. Bu yeteneğiniz ise sizlere hayal edemeyeceğiniz kapılar açacaktır” ifadelerini kullandı.



“Geleceğin mesleklerini de bu proje ile yetiştireceğiz”

Yapılan işi iyi sunan kişinin iş hayatına bir adım önde başlayacağını belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “2235 yaş arasında üniversite ve meslek lisesi mezunu kişileri istihdam etmek için BEBKA ve üniversitelerimizle birer proje hazırladık. Milli Eğitim’den de bu çok bileşenli proje için yer tahsis ettik. Geleceğin mesleklerini de bu proje ile yetiştireceğiz. Burada bulunan liseli arkadaşlara verdiğimiz eğitimler, bu projede de yer alacak” şeklinde konuştu.



“Gençlerimizi istihdam edeceğiz”

BEBKA olarak bu eğitim projesine önem verdiklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak, BEBKA’nın yeni döneminde “BEBKA gençlerle” vizyonu ile yola çıktıklarının altını çizdi. Doç. Dr. Durak, “Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda 30 yaş altı gençlerimizi istihdam etmeye öncelik vereceğiz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



"Meslek liseleri istihdam ve girişimcilik politikalarının vazgeçilmez unsurudur”

Meslek liselerinin iş dünyasına kalifiye eleman yetiştiren okullar olduğunun altını çizen Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar ise, “Meslek liseleri işsizlik, istihdam ve girişimcilik politikalarının vazgeçilmez unsurudur. Nitelikli iş gücünü piyasaya sunabilirsek üretim ve sanayi, kaliteden faydalanır. Proje kapsamında birçok meslek lisesinde eğitimler gerçekleştirdik ve pandemi sürecinde eğitimleri çevrimiçi düzenledik. Bu süre boyunca liseler iki kere jüri önüne çıktı. Bugün burada bulunan okullar ise finale kaldı” dedi.



Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarışmanın birincisi oldu

Konuşmaların ardından “Girişimci Adımlar Yetkin EllerGAYE” programı kapsamında düzenlenen eğitimler sonucunda finale kalan Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çifteler İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sunumlarını gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın birincisi ise Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

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