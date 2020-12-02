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“İnanç Dünyamızın Üç Meş’alesi” kitabı okurla buluştu

İHA

“İnanç Dünyamızın Üç Meş’alesi” kitabı okurla buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kartal’ın editörlüğünde hazırlanan “İnanç Dünyamızın Üç Meş’alesi İmâmı Azam, İmâm Mâturîdî, Hoca Ahmedi Yesevi” kitabı okurla buluştu.
Kitabın editörü Prof. Dr. Ahmet Kartal, İmâmı Azam, İmâm Mâturîdî ve Hoca Ahmedi Yesevi’nin Türk kültür ve medeniyetinin teşekkülünde büyük katkılarının olduğuna dikkat çekerek bu üç ismin İslam dünyası ve Türk tarihindeki yerlerini anlattı. Kartal, “Kadim bir geçmişe sahip olan Türkler, İslâm’dan önceki ve sonraki dönemlerde büyük ve özgün bir kültür ve medeniyet oluşturmayı başarmış ender milletlerdendir. Bu oluşumu gerçekleştiren birçok âlim, bilge, sanatkâr ve şair yetiştirmiş ve onları ortaya koydukları düşünce ve eserlerle bütün dünyaya takdim ve armağan etmişlerdir. Yetiştirilen bu âlim ve bilgelerin her biri, oluşturulmaya çalışılan Türk kültür ve medeniyet hamlesinin teşekkülü, işlenmesi, gelişmesi ve tekâmüle ermesinde önemli katkılar sağlamışlardır. Türk kültür ve medeniyetinin bu oluşum, gelişim ve tekâmüle ulaşım sürecinde büyük katkı sağlayan, özellikle ortaya koydukları düstur ve prensiplerle inanç dünyamızın hüviyetinin oluşup şekillenmesinde önemli etkisi olan bu örnek ve müstesna şahsiyetlerden biri büyük İslâm fakîhi ve amelde mezhep imamımız İmâmı A’zam Ebû Hanîfe, diğeri akılcıhadarî din anlayışının en önemli şahsiyet ve mümessillerinden ve itikattaki mezhep imamımız uluğ Türk bilgini İmâm Mâturîdî, bir diğeri de bir gönül ve irfan ehli olup İmâmı A’zam tarafından oluşturulan Hanefîlik ile İmâm Mâturîdî’nin teşekkül ettirdiği Mâturîdîlik düşüncesini irfanla birleştirerek Yesevîlik tarikatını tesis eden Hoca Ahmedi Yesevî’dir” dedi.
Bu şahsiyetlerin tanınmasının ve düşüncelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Kartal, kitabın da bu amaçla hazırlandığını ifade etti. Prof. Dr. Ahmet Kartal kitabın içeriği ve hazırlanma sürecine ilişkin bilgileri de şöyle paylaştı:
“İnanç dünyamızın şekillenmesinde önemli bir konuma sahip olan başta İmâmı A’zam, İmâm Mâturîdî ve Hoca Ahmedi Yesevî olmak üzere önemli şahsiyetlerimizin tamamına sahip çıkılması, onların ve fikirlerinin daima gündemde tutulup rehber edinilmesi, görüş ve düşüncelerinin gelecek nesillere aktarılması çok önemli bir tavır olacaktır. Çünkü oluşturulacak bu tavır, şimdiki ve gelecekteki nesillerimizin onlarla buluşarak tanışması ve kucaklaşmasına, onların sahip oldukları düşünce ve değerlerle hemhal olarak onları hayatlarına tatbik etmesine vesile olacaktır. Ayrıca geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bilinçlenme, sorumluluk sahibi olma, büyük bir arzu ve şevkle çalışma, yüksek ideal ve hedefler şiar edinip onlara ulaşma ve kimliğini sahiplenip özünü muhafaza ederek geleceğe güvenle bakma düşüncesi verecektir. Bu kitap, yukarıda belirttiğimiz gerekçe sebebiyle 07.05.2019 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde düzenlediğimiz “İnanç Dünyamızın Üç Meş’alesi: İmâmı A’zam İmâm Mâturîdî Ahmedi Yesevî” başlıklı panelde Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Prof. Dr. Nadim Macit, Prof. Dr. Himmet Konur tarafından sunulan bildiriler ile daha sonra bu çalışmaya destek veren Prof. Dr. Ahmet Kartal, Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, Doç. Dr. Halis Adnan Arslantaş ve Hüseyin Avcı’nın çalışmalarının ilave edilmesi ile oluşmuştur”.

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