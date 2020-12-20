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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEGEM, meslek ve iş sahibi yapmaya devam ediyor MEGEM’den istihdama büyük katkı

İHA

MEGEM, meslek ve iş sahibi yapmaya devam ediyor MEGEM’den istihdama büyük katkı

Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan, Eskişehir’de ilk ve tek merkez olan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) istihdama sunduğu büyük katkı ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.
Yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak, istihdama katkı sunmak amacıyla 2009 yılında kurulan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), Eskişehir sanayisine eğitimli, alanında donanımlı insanlar yetiştirmeye devam ediyor. İlk olarak 2009 yılında CNC Eğitim Merkezi ile Eskişehir sanayisine hizmet vermeye başlayan merkez, 2011 yılında Endüstriyel Otomasyon Merkezi ve 2013 yılında ise Kaynak Teknolojileri Eğitim Merkezi, Kaynak Teknolojileri Tahribatlı ve Tahribatsız Test Merkezi yanı sıra Üç Boyutlu Koordinat Ölçüm Merkezi ile sanayi sektörünün gelecekteki değişimini de dikkate alarak mesleki eğitim ve gelişim programları sunmaya, Eskişehir OSB’nin paydaşı olan tüm sektörlerdeki sanayicilere uyumlu mesleki eğitim, öğretim ve gelişim programları ile çözüm ortağı olmaya devam ediyor.

Eskişehir’den Türkiye’ye örnek merkez
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin maddi katkılarıyla BEBKA ve AB fonlarından sağlanan mali yardımlarla kurulup, sürekli geliştirilen MEGEM’in ve içindeki tüm merkezlerin tüm kontrolü 2014 yılında Eskişehir OSB Müdürlüğüne geçmiştir. 4 yıl boyunca iştirakleriyle beraber hizmet veren MEGEM, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına Nadir Küpeli’nin seçilmesinin ardından yepyeni bir vizyona bürünerek Anonim Şirket statüsüne kavuşturulmuş, böylece daha işlevsel bir şekilde çalışması sağlanarak, alanında Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Sanayicinin nitelikli iş gücü ihtiyacı MEGEM ile kapanıyor
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, MEGEM’in büyüyen Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla uzun yıllardır aralıksız hizmet verdiğini aktararak, “MEGEM herhangi bir alanda uzmanlığı ve mesleği olmayan kişilere eğitim veren bu kişileri sanayiye nitelikli iş gücü olarak kazandıran bir kuruluş. Mesleği olmayan gençlerimizin kollarına burada bir altın bilezik takıyor ve onları meslek sahibi yapıyoruz. Eskişehir’de bu alanda kurulan ilk ve tek merkeziz. Şehrimizde ve ülkemizde sanayicilerimizin mesleki eğitim almış ve yetişmiş insan gücü açığımız sürekli artıyor, burada verdiğimiz eğitimlerle biz bu açığı kapatıyoruz. Yıllardır Eskişehir’e büyük bir gayretle hizmet veriyoruz. Eskişehir’de bu alandaki boşluğu başarıyla dolduruyoruz. Verilen her eğitimin ardından kursa katılan herkesin bir altın bileziği ve birer mesleği oluyor. Buradan mezun olanları yapmış olduğumuz yönlendirmelerle organize sanayi bölgemizdeki ve ilimizi genelindeki sanayi kuruluşlarında istihdam ediyoruz” dedi.

MEGEM’den istihdama önemli katkı
MEGEM’in 2009 yılından bu yana istihdama büyük katkı sağladığını aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölge yönetimi olarak, her yaştan ve her toplumsal katmandan insanın katma değer üretmesini sağlamak bizim temel görevlerimizden biri. Bu doğrultuda mesleklerdeki gelişim ve değişmelere çağın koşullarına uygun eğitimlerle çözüm sunmaya gayret gösteriyoruz. Önemli kuruluşlarımızdan biri olan MEGEM, kurulduğu ilk günden bu yana şehrimizin sanayisine büyük güç katmakta, şehrin sanayisine eğitimli, alanında donanımlı insanlar yetiştirmeye devam etmektedir. 2009 yılından bu yana Eskişehir sanayisine hizmet veren merkezimizde bugüne kadar 980 kursiyer eğitim görmüş, bunlardan 650 kursiyerimiz hemen sertifikasını alır almaz çeşitli fabrikalarda istihdam edilirken, diğer kursiyerlerimiz ise mezun oldukları dönemler içerisinde çok kısa bir sürede iş bulmuşlardır. Eğitim verdiğimiz neredeyse herkes birer iş sahibi oldu” diye konuştu.

Yeni yönetimle MEGEM’in hizmetleri hızlandı
Başkan Küpeli, “Yönetime gelmemiz ve MEGEM’in yeni yüzüyle hizmet vermeye başlamasıyla, merkezimize o kadar yoğun bir talep oldu ki, 2019 yılında açtığımız 3 farklı kurs programı için toplam 695 kişi başvuruda bulundu. Yapılan sınav ve testleri geçen 165 kişiye 4 dönem halinde eğitim verdik ve meslek sahibi yaptık” dedi. Başkan Küpeli pandemiden dolayı bu yıl sınırlı sayıda kursiyer almalarına karşın eğitim gören kursiyerlerin yaklaşık yüzde 90’ının işe yerleştirildiğini aktardı. Küpeli ayrıca, gelişmiş eğitim alt yapısı sayesinde ve bilgi birikimiyle 2015 yılında MEGEM’de Nijerya’dan gelen 20 kişilik bir ekibe de kaynak eğitimi verildiğini ifade etti.

Test ve ölçüm yaparak belgelendirme hizmeti de veriyor
Merkezin istihdama sağladığı katkı yanı sıra bölgedeki çok sayıda firmanın test ve ölçümlerini yaptığını ifade eden Başkan Küpeli, “Merkezimiz bünyesinde bulunan test laboratuvarlarıyla bölgedeki çok sayıda firmanın önemli test ve ölçümleri yapılarak, belgelendirmektedir. Bu sayede firmalara ciddi boyutta maliyet ve zaman avantajı sağlanmaktadır. Son iki yılda 40 farklı firmaya toplam 527 adet çeşitli konularda test hizmeti verilmiştir. Merkezin laboratuvar kabiliyetleri önümüzdeki dönemde yapılacak yeni yatırımlarla daha da geliştirilmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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