Pandemi döneminde estetiğe talep artıyor

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek pandemi döneminde estetik cerrahilerine ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Koronavirüs (Covid19) sebebiyle yaşanan pandemiyi evlerinde geçiren vatandaşlar estetik ameliyatlara yöneldi. Estetik sonrasında iyileşmesi süresini evlerinde geçirerek atlatmak isteyen vatandaşlar doktorların kapısını çalıyor. Vücudun özellikle görünen yerlerine yapılan estetik operasyonların iyileşme süresini evde atlatmayı planlayan vatandaşlar durumu fırsata çevirdi. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Gerçek pandemi döneminde taleplerin arttığını söyledi. Vatandaşların operasyonlar sonrasında iyileşme süresini pandemide evlerinde daha rahat atlatabildiğini ifade eden Dr. Gerçek, “Meme estetiği başta olmak üzere meme büyütme, küçültme, meme dikleştirme, meme rekonstrüksiyonu dediğimiz kanser sonrası cerrahileri başta olmak üzere, burun estetiği, dudak estetiği, göz kapağı estetiği sık yapılan ameliyatlar arasına girdi. Karın germe ameliyatı, yağ aldırma gibi ameliyatlar da ilgi görüyor” dedi.



“Pandemi sürecinde özellikle yüz bölgesi cerrahilerine talep arttı”

Cerrahi işlem için gelen hastaların yaş gurupları ile gelen hastaların taleplerinde de bir takım değişiklikler olduğunu belirten Dr. Hüseyin Gerçek şunları söyledi:

“Pandemi sürecinden sonra özellikle yüz bölgesi cerrahilerinde büyük bir artış söz konusu. Kişiler muhtemelen evde geçirdikleri süre boyunca aynaya daha fazla baktıkları için ve aynı zamanda maskeden dolayı yüzleri kapalı kaldığından dolayı farklı yerlere doğru bir yönelim olduğunu düşünüyorum. Özellikle kulaklar maske takımına bağlı olarak daha gergin gözükmeye başladı ve kepçe kulak ameliyatında bir artış söz konusu. Burun ameliyatı estetiğinde de aynı şekilde artış var. Özellikle sosyal medyanın getirdiği bir hasta artışı söz konusu.”



“Kapalı ameliyat daha az şişliğe ve daha az morluğa sebep oluyor”

Burun ameliyatlarında oluşan şişlik, morluk gibi izler için farklı bir alternatifin olduğunu belirten Dr. Hüseyin Gerçek, “Burun estetiği ameliyatının içerisinde farklı teknikler de mevcut. Bunları kapalı ameliyat ve açık ameliyat olmak üzere iki teknik olarak ayırıyoruz. Kapalı ameliyatın artıları iyileşme sürecinin biraz daha erken dönemde olması, yüz bölgesinde daha az şişlik ve daha az morluğa sebep olmasıdır. Ameliyat sonrasında hastalar daha hızlı toparlayabiliyorlar. Herhangi bir kesim olmadığı için açık ameliyata göre burunda şişlik ve morluk biraz daha az oluyor. Açık ameliyatın artıları ise kapalı ameliyatla ulaşamadığımız bölgelere de ulaşma şansı veriyor bize. Hastanın daha önceden geçirilmiş bir kırığı varsa veya geçirilmiş bir ameliyatı varsa içeride farklı bölgelerde toparlama düşünüyorsak açık ameliyat daha avantajlı. Şişlik, morluk anlamında ikisinin arasında çok ciddi bir fark yok. Fakat mutlaka ameliyat sonrası istirahat süreci her ameliyatta olduğu gibi oluyor. Genelde 2 3 gün civarında bir istirahat süreci bu ameliyatlarda yeterli oluyor ama bir haftaya kadar da kişinin ağrı algısına göre değişiyor” diye konuştu.



“Çalışan kesimin estetiğe ilgisi arttı”

Çalışan insanların normal zamanda estetik operasyonu için vakit bulamadığını fakat pandemide bu fırsatı yakaladıklarını belirten Dr. Hüseyin Gerçek, şunları söyledi: “Bu süreçte özellikle çalışan hastalarda artış var. Hastalar daha önceki süreçlerde izin veya rapor almakta zorlanırlarken, pandemi döneminden dolayı evde çalışanlar için büyük bir fırsat olmuş oldu. Çalışan kesimin estetiğe ilgisinin arttığını görüyoruz; 35 40 yaş aralığındaki yaş gurubunda bir artış söz konusu. Bu da muhtemelen kişilerin izin alma kolaylığı oluştuğunu gösteriyor. Daha önceden gelen hastaların söylediği şey “Biz izin almakta zorluk çekiyorduk. İstirahat sürecini nasıl geçireceğimizi düşünüyorduk. Raporla istirahat yeterli olmuyor izin hakkımızı kullanıyorduk” gibiydi. Şu anda pandemiden dolayı özellikle evden çalışan kişiler ya da işiyle alakalı olarak kısa zamanlı dönüşüm içerisinde olan kişiler estetiğe ilginin artmasına yol açtı” dedi.



“Hastanede yatmaktan korkmayın”

Covid19 nedeniyle güvenlik tedbirlerinin çok sıkı uygulandığını ve her türlü önlemin alındığını belirten Dr. Hüseyin Gerçek “Sosyal medyadan sıkça “Bu dönemde ameliyat yaptırabilir miyiz? Herhangi bir ameliyatı olduktan sonra hastanede kalmak gerekli mi ya da hastanede kalmak güvenli mi? Hastanede kalma sürecimiz ne kadar oluyor?” gibi sorular soruluyor. Hastanelerde Covid19 enfeksiyonuna karşı her türlü sıkı güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Bu nedenle hastalarımızın korkmasına gerek yok. Hastaneye yatışı olmayan birçok ameliyat da mevcut; çok da rağbet görüyorlar. Göz kapağı estetiği, kepçe kulak onarımı lokâl anestezi altında yapılan ameliyatların başında geliyor. Genel anestezi altında yaptığımız ameliyatlarda genelde 1 gece yatış yeterli oluyor. Sabah yaptığımız birçok ameliyatın hastası zaten öğleden sonra kalkıp dolaşmaya başlıyorlar. Hastalarımızın yüzde 90’ı aynı gün normal hayatlarına dönebilecek durumda oluyor. Meme ameliyatı, burun ameliyatı, kepçe kulak, göz kapağı ameliyatı sonrasında bu tarz hızlı iyileşme görüyoruz. Genelde bir hafta istirahat yeterli oluyor. Kişilerin bir hafta boyunca evde istirahat etmesi çoğunlukla toparlama süreci için yeterli. Bir hafta sonra kişiler rahatlıkla işlerine başlayabiliyorlar.” Meme ameliyatında başvuruların önceden genelde yaz öncesi iken şimdi kış aylarında da olduğunu söyleyen Dr. Hüseyin Gerçek, meme büyütme ameliyatı, burun estetiği gibi ameliyatların günübirlik yatış gerektirdiğini ve kişilerin hızlıca iyileşerek günlük yaşantılarına döndüğünü söylüyor.



“Covid testi yaptırmak gerekiyor”

Dr. Hüseyin Gerçek “İnternetten sık aldığım sorulardan birisi de “Covid testi yaptırmak mutlaka gerekiyor mu?” Ameliyat olmak istiyorsanız mutlaka Covid olmadığınızı belgelemek gerekiyor. Covid19 özellikle lokal anestezi altında yapılan ameliyatlarda kişinin genel durumunu kötüleştiren bir şey olduğu için ameliyat sonrasında bir düşkünlük ve yorgunlukla birlikte hastalık daha da hızlı ilerleyebiliyor. Bu yüzden hastalarımızın Covid olmadığından emin olmamız gerekiyor. Kişiler bu süreçte hastaneye gelmekten çekinmesinler. Bir operasyon yaptırmak gibi düşünceleri varsa gönül rahatlığıyla gelebilirler. Tedavi düşünen hastalar akıllarına takılan soruları sosyal medya üzerinden gerek bana gerek hastanemize sorabilirler. Sosyal medyadan veya telefonlardan, hastanemize ve doktorlara ulaşarak en azından bazı işlemlerin yapılmasıyla alakalı bilgi alabilirler” diyerek tedavi olmayı planlayanlar için sosyal medyada aktif olduklarını belirtti.

