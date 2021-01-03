Aşevinde yılbaşı mesaisi

Odunpazarı Belediyesi Aşevi yeni yılda ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Yemeklerini almaya gelen ihtiyaç sahiplerine yemeklerinin yanı sıra yılbaşı paketi de dağıtılırken ayrıca akşam saatlerinde nöbet tutan kolluk kuvvetlerine sıcak çorba ikramı yapıldı.

Yemek hazırlıklarına sabahın erken saatlerinde başlayan aşevi personeli, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni yıl paketleri de hazırladı. Aşevinde titizlikle hazırlanan yemekler bir taraftan ihtiyaç sahiplerine dağıtılırken, diğer taraftan da hazırlanan yılbaşı paketleri takdim edildi. Aşevi bahçesinde gerçekleştirilen yeni yıl kutlamasında, sosyal mesafenin korunmasına önem verildi. Aşevi bahçesi girişinde ihtiyaç sahiplerinin ateşleri ölçülerek, ellerine dezenfektan sıkıldı. Vatandaşlara hediye paketlerini ulaştıran aşevi yetkilileri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un selam ve yeni yıl dileklerini ileterek vatandaşların yeni yılını kutladı.

Aşevinin mesaisi akşam saatlerinde de devam etti. Yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev başında olan kolluk kuvvetlerini de unutulmadı. Kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu noktalara giden aşevi yetkilileri, onlara sıcak çorba ve meyve ikramı yaptı.

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