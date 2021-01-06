Alkol, aşırı hız ve dikkatsizlik can aldı Alkollü sürücü yaralı kurtuldu, yanındaki yolcu hayatını kaybetti

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Eskişehir'de aşırı hız, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanma sonucu gerçekleştiği belirtilen trafik kazasında şoför yaralanırken, yanındaki arkadaşı öldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, bu gece saat 01.15 sıralarında EskişehirSarıcakaya yolu Muttalip Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Sarıcakaya'dan Eskişehir’e gelen S.Y. idaresindeki 26 NZ 091 plakalı kamyonet, sürücünün alkollü olması, aşırı hız, dikkatsizlik ve havanın sisli olmasının da etkisiyle yolun sağ tarafında bulunan telefon direğine ve ağaca çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü S.Y. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Güler ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.Y.’nin adli rapor sonucunda 190 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Tedavisinin ardından sürücü S.Y. gözaltına alındı.

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