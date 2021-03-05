Tedbirleri hiçe sayan şahıslara 119 bin 700 lira para cezası kesildi

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek lokalinde, koronavirüs (Covid19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 38 kişiye 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları görülen 38 kişiye, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten 119 bin 700 lira ceza verildi. Dernek sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.