Türküler kahramanlarımız için söylendi

Tepebaşı Belediyesi’nin pandemi döneminden önemli ölçüde etkilenen müzisyenlere destek olmak amacı ile düzenlediği online konser programları, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne özel konser ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi pandemi sürecinde ekonomik açıdan zor zamanlar yaşayan müzisyenleri desteklerken, vatandaşlar içinde anlamlı online konserler gerçekleştiriyor. Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği iş birliğinde, #HayatBirMüzik sloganı ile gerçekleştirilen konserlerin üçüncüsü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü teması ile düzenlendi. 18 Mart özel konseri, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından yayınlanıyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da özel konser programlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Müzisyen arkadaşlarımızla güzel bir iş birliği yaptık. 33 kişiden oluşan müzisyenlerimiz, 3 grup halinde konser verdi. İlk konserimizde Türk şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet’i anmıştık. Halkımızın beğenisini kazanan konserlerimizin ikincisi, 14 Şubat gibi güzel bir tarihte yayınlandı. Üçüncü konserimizde ise müzisyenlerimiz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, günün anlam ve önemine uygun eserleri seslendirdi. Tüm müzikseverleri online konserimizi keyifle izlemeye davet ediyorum” sözlerini kullandı.

Programda birbirinden özel eserleri icra eden müzisyenler ile Müzisyenler ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Mustafa Demir de pandemi döneminde kendilerine desteği esirgemeyen Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.