Lise öğrencisi 6 ayda geliştirdiği “robot köpek” ile başarıya koşuyor 18 yaşındaki Halid projesiyle TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge finaline kaldı Korona virüs salgını nedeniyle evde kaldığı süre boyunca proje geliştiren Halid Yıldırım: “Tek bir robota farklı işleri yaptırarak maliyeti kısabilirsiniz”

Eskişehir’de tasarımı tamamen kendisine ait olan ve farklı iş kollarında kullanılabilen “robot köpek”i 6 ayda geliştiren 18 yaşındaki Halid Yıldırım, projesiyle TÜBİTAK 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge finaline kaldı.

Eskişehir’de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Halid Yıldırım, korona virüs salgını nedeniyle evde kaldığı süre boyunca yeni bir proje geliştirdi. Çocukluğundan bu yana yazılım ve robotik alanlarına ilgi duyan Yıldırım, geliştirdiği proje kapsamında bir “robot köpek” tasarladı. Yıldırım, projesi için okulundaki Bilgisayar Öğretim Teknolojileri öğretmeni Hicret Koyuncu’dan proje danışmanı olmasını istedi. Öğretmeninin de desteğiyle projeyi 6 tamamlayan başarılı genç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 52’nci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge finaline katılmaya hak kazandı.

Geliştirdiği robot köpeğin sadece üzerindeki modülleri değiştirilerek farklı amaçlar için kullanılabilecek çok yönlü bir robot olduğunu aktaran Yıldırım, böylece maliyeti düşürmek istediğini söyledi. Robot köpeğe drone sistemi eklemek istediğini belirten Yıldırım, sürekli çalışarak kendisini daha ileriye taşıdığını kaydetti.



“Tek bir robota farklı işleri yaptırarak maliyeti kısabilirsiniz”

Robot köpek için geliştirdiği modüllerden bahseden Halid Yıldırım, farklı amaçlara hizmet eden düşük maliyetli bir robot ürettiğine değindi. Yürüme ve yönelebilmenin yanı sıra görüntü aktarabilmenin de robotun temel işlevleri arasında yer aldığını söyleyen Yıldırım, “Bu projenin genel amacı aslında, üzerindeki bütün yapıların modüler olmasıydı. İstediğimiz zaman takıp çıkartarak modülleri geliştirebiliyoruz veya farklı özellikler kazandırabiliyoruz. Robotun üzerindeki temel işlevler olarak; yürüme, yönelebilme ve görüntü aktarabilme bulunuyor. Geliştirdiğim modüller arasında; gaz sensörü, engelleri aşması ve çarpmaması ve ekstra batarya ünitesi bulunuyor. Drone modülü de var. Drone’u kasasından çıkartarak etrafta keşif ve gözlem yapmak için kullanılıyor. Aynı robotta farklı modüllerin bulunması maliyeti kısıyor. Tek bir robota farklı işleri yaptırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



“6 ayın 4’ünde aralıksız her gün çalıştım”

Robot köpeği tamamlamak için uğraştığı 6 ayın 4’ünde her gün yoğun olarak çalıştığını dile getiren Yıldırım, “Proje şu ana gelene kadar 56 ay uğraştım. Bunun 34 ayında aralıksız olarak neredeyse her gün çalıştım. Sonrasında yavaşlayarak TUBİTAK dokümanının üzerine çalışmalarımı sürdürdüm. Buraya gelene kadar da birçok şey öğrendim. Kendini geliştirmek istediğim bazı konular oldu. Özellikle robotun içerisinde şu anda yapay zekâ yok. Fakat proje üzerinde çalışırken yapay zekânın gelişebileceğini ve ne kadar katkıda bulunabileceğini öğrendim” diye konuştu.



“Pandemi süreci beni olumlu etkilemiş olabilir”

Covid19 salgını nedeniyle uzunca bir süre karantinada kalan Yıldırım, bu süreçte projesine daha çok odaklandığını belirterek şunları söyledi:

“Okula gidemiyorum, dışarı çıkamıyorum veya çok fazla etkinliğe katılamıyorum. Pandemi dönemine girdiğimiz zamanı avantaja dönüştürmek adına, bu tarz projelere başladım. Yazılımla ilgili yeni projeler de yapmaya devam ediyorum. Pandemi sürecinin beni olumlu yönde etkilediğini düşünebilirim. Daha yeni birçok şey takarak ayrılacağım bu karantinadan.”



“Halid hiç pes etmedi ve kendisini sürekli geliştirdi”

Halid’in kendisini geliştirmekten vazgeçmediğini ve Türkiye adına gelecekte önemli çalışmalar yapacağını inandığını belirten Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmeni ve Proje Danışmanı Hicret Koyuncu, “Kendisi bir robot köpek geliştirdi. Pandemi sürecinde bu köpeğe farklı farklı modüller de geliştirdi ve bunu devam ettirdi. İlk yarışmamız TUBİTAK oldu. 68 aylık bir süreçte yarışma için hazırlandık. Okulların kapalı olması ve bazı belirsizlikler de bizi yordu açıkçası. Halid hiç pes etmedi ve kendisini sürekli geliştirdi. Bizim projemizde modüler yapının olması önemli bir nokta oldu. ‘Takçalıştır’ özelliği projenin ön plana çıkmasında büyük bir etken oldu. Ben Halid’i çok iyi yerlerde düşünüyorum açıkçası. Kendi kendine öğrenme eğitimde en üst noktadır. Bu durum gerçekten Halid’in içinde olan bir şey. Merakı ve ilgisi var. Ülkemiz adına çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Güzel değerler katacak ve bu alanda da kendisini daha fazla geliştirecektir” dedi.

