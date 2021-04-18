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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ataç sağlık alanındaki çalışmaları anlattı

İHA

Başkan Ataç sağlık alanındaki çalışmaları anlattı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu yılki teması 'İklim Değişikliği ve Sağlıklı Bir Gelecek' olarak belirlenen III. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’ne katıldı.
Pandemi dolayısıyla bu yıl online olarak 1620 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kongrenin, “Yerel Yönetimler ve Sağlık” adlı oturumuna konuşmacı olarak dahil olan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin sağlık alanındaki örnek çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Moderatörlerin USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kenan Şahin ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilimdalı Prof. Dr. Didem Evci Kiraz’ın olduğu oturumda diğer konuşmacılar ise Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümünden Yeter Demir Uslu, Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Mustafa Taşdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş oldu.
Başkan Ataç Tepebaşı Belediye’sinin sağlık alanındaki çalışmaların takdir topladığını kaydeden Başkan Ataç, “Tepebaşı Belediyesi olarak ilçemizde hayata geçirdiğimiz ve temeli uzun yıllara dayanan sağlık çalışmalarımız, bugün her zamankinden daha değerli bir durumda. Her ne kadar deneyimli bir yerel yönetici olsam da olaylara daima bir hekim gözüyle bakıyorum. Güzel kentimizde, insanlarımızın tamamının sağlıklı yarınlara ulaşabilmesi için durmadan çalışıyoruz. Çocuklarımızdan kadınlarımıza, deneyimli büyüklerimizden engelli bireylerimize kadar herkesi kapsayan, kaliteli hizmetlerimizin eşitçe dağılması için çaba gösteriyoruz. Bu anlayış ile hayata geçirdiğimiz çalışma ve projelerimiz de ülkemizde örnek gösteriliyor, takdir topluyor” dedi.

Projeler hakkında bilgiler verdi
Başkan Ataç konuşmasının devamında, projeler hakkında veriler paylaşırken, “Yaşam Köyü’müzün içinde oluşturduğumuz ve Türkiye’de eşine rastlanmayacak bir hizmeti vatandaşlarımıza sunan Alzheimer Konukevi, bugüne kadar 61 bin 744 çocuğumuzun tamamen ücretsiz biçimde hizmet aldığı Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olduğumuz TEBEV, özellikle engelli bireylerimizin ve yaşlı vatandaşlarımızın önemli ihtiyaçlarına cevap veren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi, önemli sağlık yatırımlarımızdan sadece bazıları. 2014’te faaliyete giren İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nde çalışmaya başlayan özel bireylerimiz; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Bu merkezimizin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ile birlikte Türkiye’de bir ilk olarak Engelliler Montaj Atölyesi’ni de hayata geçirdik ve burada da özel bireylerimiz iş gücüne katılma imkanı buluyor. Ayrıca belirli periyotlarda sürdürdüğümüz kırsal mahallelerimizdeki sağlık taramaları, her yaştan insanımıza spor yapmaları için imkan sunduğumuz çok sayıda merkez de koruyucu hekimlik anlamında çok değerli çalışmalar. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da örnek bir belediye olmaya, kentimizin yaşam standartlarını daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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