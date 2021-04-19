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İngiltere’den geldi, şifayı Eskişehir’de buldu Tedavi için İngiltere’den Eskişehir’e geldi

İHA

İngiltere’den geldi, şifayı Eskişehir’de buldu Tedavi için İngiltere’den Eskişehir’e geldi

İngiltere'de yaşayan ve yaklaşık 10 ay önce felç geçiren yabancı uyruklu bir vatandaş, Eskişehir'de gördüğü 1 aylık tedavi sonrası yardım almadan yürümeye, hatta merdiven çıkmaya başladı.
İngiltere'de yaşayan 59 yaşındaki Cezayir asıllı Ahmet Blaha, 10 ay önce pıhtı atması sonrası geçirdiği felç nedeniyle 'Sağ Hemipleji' tanısı konuldu. 30 senedir Londra'da yaşayan Blaha, felç geçirmesi üzerine istediği tedaviyi göremedi. Uzun araştırmaları ve arkadaşlarının tavsiyesi sonucunda Ahmet Blaha, Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'nde tedavi olmaya karar verdi. 1 aylık süre zarfında uygulanan tedaviler sonucunda birçok fonksiyonunu geri kazanan Ahmet Blaha, kendisine yardımcı olan hekimlere teşekkür etti. Gördüğü sıcakkanlı yaklaşımlardan memnun kaldığını belirten Blaha, tedavi sürecini anlattı. Ahmet Blaha; "10 ay önce pıhtı attı. Felç geçirmesi sonucu Sağ Hemipleji tanısı konuldu. 10 aydır tedavi görüyorum, şu anda buradayım. Ben internetten araştırmamı yapmıştım ama çevremden de duyuyordum 'Türkiye'de fizik tedavi iyidir' diye. Bir arkadaşım vesilesiyle bu kurumun iletişim bilgilerine ulaştım ve tedavi için geldim. Genel olarak herkes sıcakkanlı. Tedavi hakkında konuşacak olursak; iyi geçtiğini düşünüyorum, bana uzun vadede faydası olacağını düşünüyorum. Bu kurumda herkes bana iyi davrandı, bütün ihtiyaçlarımı karşıladılar. Gördüğüm en büyük değişiklik kendimde, tek başıma merdiven çıkabilmem. Çok faydasını gördüm ve inşallah daha da iyi olacağım" diye konuştu.

"Bağımsız bir şekilde merdiven çıkabiliyor"
Hastanın durumuyla alakalı konuşan Fizyoterapist Hüseyin Hüseyin, geldiğinde hastanın denge sorunu yaşadığını ve buna bağlı olarak yürümekte güçlük çektiğini belirtti. Doktorların değerlendirmesinin ardından, planlanan programlar sayesinde 1 ayda büyük bir aşama kaydettiklerini aktaran Hüseyin, "Hastamız yaklaşık bir aydır bizimle. İlk geldiğinde merdiven çıkamıyordu, yürüyüş dengesi bozuktu, ağırlık aktarımı çok kötüydü. Doktorlarımızın yönlendirmesi ile tedavi programımızı şekillendirdik. Bir saat havuz, bir saat yürüme, bir saat yatak içi egzersiz, bir saat de sanal gerçeklik şeklinde toplam 4 saatlik bir programımız var. İkinci haftanın sonunda bir değerlendirmesini yaptık, her şey çok iyiydi. Bugün son günü; bağımsız bir şekilde merdiven çıkabiliyor, yürüyüş kalitesi çok çok arttı, kuvveti arttı. Şu an her şey istediğimiz ve planladığımız şekilde ilerliyor" dedi.

İngiltere yeterli olmayınca Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin sağlık turizmindeki öneminden bahseden Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Dr.
Türkan Tünerir, bu bağlamda katkı verdikleri için gururlu olduklarının altını çizdi. Hastanın İngiltere'deki tedavilerden istediği sonucu alamadığını belirten Dr. Tünerir, araştırmalar sonucunda Eskişehir'i tercih ettiğini, yapılan verimli çalışmalar sonucunda güzel sonuçlar alındığını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarından söz etti. Dr. Türkan Tünerir; "Türkiye olarak yurt dışından sağlık turizmi kapsamında hasta getirmeye devam ediyoruz. Yine bu yönde bir katkıda bulunduğunuz için gurur duyuyoruz. İngiltere'den gelen bir hastamız oradaki tedavileri yeterli derecede sonuç vermeyince ülkeler arası bir rehabilitasyon merkezi arayışına girmiş. Türkiye zaten onlar için sağlık konusunda gerçekten tercih edilebilir bir ülke. Bu konuda da yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Eskişehir'de bizi öğrenerek bizimle diyaloğa girdi. Buradaki tedavi paketlerimizi tanıtıp kendisine bir tedavi kararı verdik. Sonraki tedavilerinde de süreç çok güzel işledi. Sağ bacağını tam kullanamıyordu, kolunda güç kaybı vardı geçirdiği felç nedeniyle, sağ tarafında tutmama durumu vardı. Bizim yaptığımız tedaviler; gerek dışarıdaki robotik cihazlarla tedavimiz, gerek sanal gerçeklik tedavimiz, gerekse havuz içi tedavilerimiz neticesinde, konusunda uzman ve deneyimli fizyoterapistlerle bu çalışmaları yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Şimdi kendisi bağımsız merdiven çıkmaya başladı. Rahatlıkla yürüyebiliyor, ayağını yürürken daha kuvvetli basabiliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diyerek gelinen son noktadan duyulan mutluluğu anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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