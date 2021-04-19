Eskişehir- Bilecik- Kütahya üçgeninde vaka artış hızında yavaşlama görüldü (2)

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

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VALİLİKTEN İFTAR VE SAHUR UYARISI

Eskişehir Valiliği artan koronavirüs vakalarının ardından iftar ve sahurlarda bir araya gelinmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan yapılan uyarıda, "Ev içi bulaşma oranlarının yükseldiği şu günlerde vatandaşlarımızın, iftar, sahur gibi sebeplerle misafir kabul etmemeleri gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-19 19:34:33



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