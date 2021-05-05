CHP´li Gaye Usluer, partisinden istifa etti



Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)CHP'nin 25 ve 26´ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadaki açıklamasında, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

`DUYGUSAL BİR KARAR DEĞİL´

Prof. Dr. Usluer, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2021-05-05 11:41:28



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