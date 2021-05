Hayvanat bahçesindeki yeni doğumlar sevinç yarattı

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde hayvan popülasyonunun artması sevinç yarattı. Özellikle 10 gün önce doğan lama ile doğduğundan bu yana annesinin sırtından inmeyen yavru lemur, çalışanların maskotu haline geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvanat Bahçesi, bir süre önce koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Hayvanat bahçesi çalışanlarının, hayvanların yaşam alanlarını yeniden düzenlediği bu dönemde, 15 yeni doğum gerçekleşti. Yaklaşık 124 türün yer aldığı Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde, yeni doğumlar sevinç yarattı. Özellikle son 5 ayda aralarında macaw papağanı, lemur, lama, coati, marmoset maymunu, tropik kuşlar, wallaby cüce kanguru ve Afrika koyunları yavru verdi.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Uzman Biyolog Nurben Koptekin, Güney Afrika pengueni Humboldt ve Güney Afrika kürklü fokun, birçok sürüngen ve tropik kuş türünün Türkiye'de sadece Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yer aldığını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hayvanat bahçesinin ziyaret kapalı olduğunu hatırlatan Koptekin, "Korona sürecinde maalesef zaman zaman kapandığımız zamanlar oldu ama biz ekip olarak aynı prensiple çalışmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız burada görevlerinin başındalar ve hayvanların her türlü bakımlarına devam ediyorlar. Bu dönemde hayvanlarda üreme de devam ediyor. Tam şu an içinde bulunduğumuz sezon da yavru sezonu. Hala gebeliği devam eden hayvanlarımız var, kuluçkada yatan kuş türlerimiz var" dedi.

`KENDİ YAVRUMUZ DOĞMUŞ GİBİ SEVİNİYORUZ´

Hayvanat bahçesindeki hayvanların yavruladığında çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Koptekin şunları söyledi:

"Doğum yapan hayvanlarımız var, aramıza yeni katılan bebek üyelerimiz var. Lemurlar ve marmosetler doğum yaptılar. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü lamamızın bir bebeği oldu. Çok uzun zamandır 5-6 yıldır lamadan yavru alamıyorduk. Bu yıl yavrumuz oldu. Ceylanlarımız şu anda gebe, bu ay içinde onlardan da yavru bekliyoruz. Humboldt penguenlerimiz kuluçkada, onlardan yavru bekliyoruz. Üç ay kadar önce mirketlerimiz doğum yaptılar. Onlarda üçüz yavrularımız oldu. Bu tarif edilmez bir sevinç. Özellikle geldiğimizde sabah görürsek büyük sürpriz oluyor. Hemen herkes birbiri ile paylaşıyor. Diğer barınaklarda çalışanlar gelip ziyaret ediyorlar. Çok büyük bir sevinç gerçekten. Kendi yavrunuz olmuş kadar seviniyorsunuz desem abartmış olmam."

ANNESİNİN SIRTINDAN İNMİYOR

Hayvanat bahçesinde yaklaşık 5 yıldır yavru vermeyen lamanın doğum yapması da ayrı bir sevinç yarattı. Henüz 10 günlük olan lama, annesinin yanından bir an olsun ayrılmazken, doğduğundan bu yana annesinin sırtından inmeyen yavru lemur, çalışanların maskotu haline geldi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-05-07 11:48:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.