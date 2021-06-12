Mağaza çalışanının dolandırıcıyı tespit etti

Eskişehir’de bir mağazada dolandırıcılık yapan şahıs, mağaza çalışanı tarafından fark edilerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hoşnudiye mahallesindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Müşteri görünümlü bir şahıs, başka bir mağazadan aldığı ürünleri değişim için buraya getirdi. Bedeli 517 lira olan ürünlerin farklı bir mağazadan alındığını fark eden mağaza çalışanı B.A. durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin mağazaya gelmesiyle şüpheli H.G.B. suçlamaları kabul etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.