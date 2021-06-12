Çevreciler uzun süre sonra bir araya geldi

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Pandemi sebebi uzun süredir bir araya gelmeyen Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) yönetici ve üyeleri düzenlenen kahvaltına buluşarak yeni etkinlikleri konuştu.

Etkinlik, Musaözü göleti kenarında 20 kişinin pandemi kurallarında ve açık havada katılımı ile gerçekleştirildi. Çevre adına nelerin yapılması gerekenlerin görüşüldüğü kahvaltı, şarkılı, türkülü ve dostluk havası yaşandı. Dernek yöneticileri, en yakın sürede çevre konusunda yeni etkinliklerde bulunacaklarını belirttiler.

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