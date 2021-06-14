Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Eskişehir´de Halit Aydoğan ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş´ın engelliler için topladığı 30 çuval mavi kapağı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T.A. suçlamaları kabul etmedi. Kapakları kendisinin çalmadığını öne süren M.T.A. işlemlerinin ardından `hırsızlık´ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-06-14 15:15:45
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