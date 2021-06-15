Zimmetine 5 milyon lira geçiren İcra Müdür Yardımcısına 25 yıl hapis istemi



Engin ÖZMEN-Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de zimmet suçlamamasıyla tutuklanan 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık (38) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede müdürlüğün emanet kasası ile banka hesaplarından yaklaşık 4 milyon 858 bin lira parayı alacaklı sıfatı olmayan özel bir sağlık grubu şirketine aktardığı tespit edilen sanık Kılçık hakkında 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suçunu itiraf eden sanık Erkan Kılçık, yüklü miktarlarda bahis oynadığı ve bu nedenle borçlandığı için zimmetine para aktardığını söyledi.

Eskişehir 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´ın şubat ayında müdürlüğün emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine para geçirdiği tespit edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan inceleme sırasında görev yerinde olan Erkan Kılçık, `sigara içme bahanesiyle´ kapıya çıkıp adliyeden kaçtı. Savcılık, Erkan Kılçık hakkında yakalama kararı çıkardı. Kılçık, 2 gün sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Erkan Kılçık´ın yanı sıra paraların aktarıldığı hesap sahipleri olan özel bir sağlık grubu şirketi gayri resmi sahibi Selman Toprak, şirket yetkilisi Kerim I., Osman A. ve Suat E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erkan Kılçık ve Selman Toprak tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

25 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık hakkında `nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme´ suçlarından, diğer 4 sanık hakkında ise bu suçlara yardım ettikleri iddiasıyla 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

UZMAN HEYET HESAPLARI İNCELEDİ

İddianamede 3 kişilik uzman bilirkişi heyetince İcra Müdürlüğü hesaplarında inceleme yapıldığı belirterek, 2015-2020 yılları arasındaki 3´ü iflas olmak üzere 8 dosyadan Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´ın 4 milyon 858 bin 340 lira parayı usulsüz şekilde, alacaklı sıfatı olmayan özel bir sağlık grubu şirketine aktararak zimmetine geçirdiği tespit edildi. Şirketin gayri resmi sahibinin ise tutuklu sanık Selman Toprak olduğu belirlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA BAHİS OYNUYORMUŞ

İfadelerinde suçunu itiraf eden İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık, yüklü miktarlarda bahis oynadığını ve bu nedenle borçlandığı için zimmete para geçirdiğini söyledi. Adliyedeki inceleme sırasında sigara içme bahaneyle kaçtığını ve amacının avukat bulup teslim olmak olduğunu belirten sanık Kılçık, "Müdür bey hesapları incelemeyip tespitler yaptığında ben de zimmeti kabul ettim. Sigara içmek için izin istedim. Adliyenin B kapısında sigara içtim. Sonra 4´üncü kata çıktım. Bir süre bekledim ve müdür beyi göremeyince yeniden aşağı inip, dışarı çıktım. Amacım bir avukat ayarladıktan sonra teslim olmaktı. Selman Toprak´ı avukat ayarlaması için aradım ama yardımcı olamayacağını söyleyince cep telefonumu kapatıp çöpe attım. Yaklaşık 2 gün boyunca sokaklarda kaldım" dedi.

Bahis oynama alışkanlığı nedeniyle borçlandığını anlatan Kılçık ifadesinde şunları söyledi:

"Selman Toprak´tan da borç almaya başladım. Genelde paraları elden alıyordum ve bir kısmını ödedim. Ancak bir süre sonra ödemeyeceğim miktarlar olmaya başladı. Osman A.´ya ait bayiden bu süre zarfında çok yüklü miktarda veresiye olarak bahis oynadım. İcra dosyalarından sağlık şirketi üzerinden Osman A.´ya aktarılan paralar, bahis borcu olarak borçlandığım paralardır. Pişmanım ayrıca zimmete konu zararı da giderecek durumda değilim."

İddianamede icra hesaplarından para aktarılan özel bir sağlık grubu şirketinin gayri resmi sahibi olan tutuklu sanık Selman Toprak´ın da ifadesine yer verildi. Sanık Toprak, İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´ın zimmet, resmi belgede sahtecilik ve bilişim verilerini bozma suçlarına yardım etmekle suçlanırken, zimmete geçirildiği belirlenen paraların hiçbirini almadığını ve şirket hesabına gelen paraları Erkan Kılçık´ın söylediği hesaplara gönderdiğini anlattı. Tutuksuz sanık Osman A. da İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık´ın 3 yıldır tanıdığını ve yüklü miktarda bahis oynadığını söyledi. Erkan Kılçık´ın genelde veresiye şekilde oyun oynadığını belirten Osman A., "Oynadığı bahis tutarların kimi zaman kendi hesabımdan kimi zamanda diğerlerine ait hesaplardan ödedim. Bana gönderilen bu paralar Erkan Kılçık´ın iş yerinden oynadığı bahis ödemesidir. Zimmete konu olup olmadığını bilmiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Ali Naki ERDOĞAN

2021-06-15 10:34:04



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