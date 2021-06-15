Sivrihisar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi kademeli normalleşme ile birlikte gezi programlarını arttıran yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Hafta içi ve hafta sonu yoğun bir turizm hareketliliğinin yaşandığı Sivrihisar’da vatandaşlar keyifli anlar yaşıyorlar. Tarihi turistik alanları, müzeleri, dizi ve filmlere konu olan atmosferi ile Sivrihisar, yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçilerin özellikle hafta sonlarında gelmeyi tercih ettiği ilçede düzenlenen turlarla turistler verimli bir gezi programı geçiriyorlar. Yerli ve yabancı turistler, Türkiye’nin İlk Uygulamalı Kilim Müzesi, Türkiye’nin İlk Açık Hava Heykel Müzesi, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti, Balık Damı gibi alanlarda zamanlarını geçiren, yöresel lezzetlerine hayran kalıyor.

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