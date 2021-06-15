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14 yerden hırsızlık yaptı, ayağındaki ayakkabı da çalıntı çıktı

DHA

14 yerden hırsızlık yaptı, ayağındaki ayakkabı da çalıntı çıktı


Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, ev ve iş yerleri olmak üzere 14 yerden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarından tespit edilince gözaltına alınan Yasin C., adliyeye sevk edildi. Yasin C.´nin evde yakalandığında giydiği ayakkabının da çalıntı olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki 14 ev ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık şüphelisinin Yasin C. olduğu tespit edildi. Düzenlenen baskınla evinde gözaltına alınan Yasin C., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Evinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen inşaat malzemesi, kıyafet ve ev eşyaları da ele geçirildi. Yasin C.'nin çaldıklarının bir kısmını da sattığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin C., 14 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Yasin C.'nin, evde yakalandığında giydiği ayakkabının da çalıntı olduğu tespit edilip, sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-06-15 14:49:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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