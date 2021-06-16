Cezaevinden çıktıktan 1 gün sonra tekrar hırsızlık yapan şahıs yeniden tutuklandı

Eskişehir’de 4 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasından 1 gün sonra tekrar hırsızlık yapan ve yakalanan şahıs, yeniden tutuklanarak çıktığı cezaevinde gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 3 Haziran 2021’de bir madencilik işletmesinin şantiyesinden hırsızlık yaparken Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilen Ö.K., 8 Haziran 2021’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivrihisar’ın Yenice ve Böğürtlen mahallelerinde 8 ve 9 Haziran 2021 tarihleri arasında meydana gelen ve faili tespit edilemeyen 4 ayrı bağ evinden hırsızlık olayını araştıran Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların cezaevinden yeni çıkmış Ö.K. tarafından işlendiğini tespit etti. Sivrihisar Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile şüpheli Ö.K.’nin evinde ve çevresinde yapılan aramada, Yenice ve Böğürtlen mahallelerindeki 4 ayrı bağ evinden çalındığı iddia edilen malzemeler ele geçirildi. Muhafaza altına alınan malzemeler hırsızlık olayının yaşandığı bağ evlerinin sahiplerine teşhis ettirilerek teslim edildi. Şüpheli Ö.K., tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ö.K., Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Bağ Evinden Hırsızlık” suçu kapsamında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.K. tekrardan Eskişehir L Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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