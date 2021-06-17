‘Ustasından Öğren Sinema Atölyesi e-Sertifika Programları’ başlıyor

Kişisel gelişimine katkı sağlamak ve kariyerini ilerletmek isteyen bireylere yönelik olarak hazırlanan Anadolu Üniversitesi eSertifika Programlarından ‘Ustasından Öğren Sinema Atölyesi eSertifika Programı’na kayıtlar başladı.

Daha öncesinde ‘Ustasından Öğren Film Yapımı’ kategorisinde yer alan programlar bu dönemden itibaren yeni öğrenme malzemeleri ile zenginleştirilerek ‘Ustasından Öğren Sinema Atölyesi eSertifika Programı’ çatısı altında birleşti. BKM Mutfak Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan ders içerikleri, üniversitemizin alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecek derslerle öğrencilere sunulacak. Programa kayıt olan öğrenciler oluşturulan kullanıcı hesabıyla EKampüs portalında ders içeriklerine ulaşabilecek. Portalda yer alan video derslerin, ders kitaplarıyla birlikte canlı dersler de olacak. Canlı ders verecek öğretim üyeleri ve ders takvimi web sitesinde duyurulacak. Böylelikle öğrenciler 12 hafta boyunca portalda yer alan eöğrenme malzemelerinden yararlanarak sertifika sınavına hazırlanacaklar. 12 haftalık öğretim döneminin ardından sertifika sınavı düzenlenecek. Sınavdan 50 ve üzeri puan alan kişiler Ustasından Öğren Sinema Atölyesi Sertifikası almaya hak kazanacak.

Öğrenme ve kişisel gelişim imkânı sunan programda Film Yapımcılığı, Yönetmenlik, Senaryo Yazarlığı, Kurgu, Saç ve Makyaj Tasarımı, Film Müziği, Kostüm Tasarımı, Sanat Yönetmenliği ve Dekor, Afiş Fotoğrafçılığı ve Film Afişi Tasarımı, Ses ve Ses Tasarımı dersleri yer alıyor. Dersler kendi alanlarında deneyimi olan uzman eğitimciler tarafından verilecek.

Kayıt olmak için son günün 2 Temmuz olduğu belirtilen açıklamada, "Temel düzeyde sinema eğitimi almak ve bu alanda çalışan profesyonellerin deneyimlerinden yararlanmak isteyen herkes Ustasından Öğren Sinema Atölyesi’ne katılarak Anadolu Üniversitesi tarafından verilecek sertifikaya sahip olabilir. https://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak başvurular 2 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvuru için herhangi bir ön koşulu bulunmayan programa ilgi duyan herkes katılabilecek" denildi.

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