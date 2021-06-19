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Hayvanseverler tepki göstermek için bir araya geldi Darp edildiği iddia edilen Aysun Korkar: “Umarım vicdanınla rahat oturuyorsundur”

İHA

Hayvanseverler tepki göstermek için bir araya geldi Darp edildiği iddia edilen Aysun Korkar: “Umarım vicdanınla rahat oturuyorsundur”

Eskişehir’de hayvanları beslerken darp edildiği iddia edilen Aysun Korkar ve beraberindeki hayvanseverler, parkta bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.
Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar köyüne hayvanları beslemek için giden 41 yaşındaki 3 çocuk annesi Aysun Korkar, mahallede yaşayan bir vatandaş tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Çenesinde 4 tane kırık ve 2 dişinin koptuğu öğrenilen Korkar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan Aysun Korkar ve beraberindeki hayvanseverler, şiddeti kınamak için bir araya geldi. Yediler Parkı’nda toplanan kalabalık grup, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
“Yüzümün her tarafına platin taktılar”
Karşı tarafın ulusal medyaya yansıyan iddialarını yalanlayan Aysun Korkar, “Ağrılarım çok fazla. Onların dediğine göre botoks yaptırmışım ya, görüyorsunuz yüzümü. Tıp Fakültesi doktoraları bütün yüzüme platin taktılar. Botoks diye iddia edilen, bütün yayınlarda bu şekilde konuşan karşı taraf, umarım vicdanınla rahat oturuyorsundur. Dişlerim yok, çenemde platinler var” şeklinde konuştu.

“Bugün burada şiddetten nasibini alan kadınlar ve hayvanlarımız için bir aradayız”
Hayvanseverler adına açıklamalarda bulunan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, “Bugün burada şiddetten nasibini alan kadınlar ve hayvanlarımız için bir aradayız. Siyasi değil insanı duruş sergileyen STK’mız, toplumu ilgilendiren birçok hususta mağduriyetlerin yaşayan her canlının sesini duyurmayı misyon edinmiştir. Kadına, çocuğa, engelliye, yaşlıya ve hayvana karşı uygulanan şiddeti kınamak ve önleyici faaliyette bulunmak toplumda yaşayan herkesin görevidir” ifadelerini kullandı.
Mağdur kadın günler sonra ilk defa köpek sevdi
Hastanede tedavisini tamlayan Aysun Korkar, dışarı çıktıktan sonra ilk kez bir köpeği kucağına alarak sevdi. Köpeğin sevimli halleri ve Korkar’ın mutluluğu kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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