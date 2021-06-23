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Eskişehir ve Kütahya´daki vaka artışlarının nedeni; ev ziyaretleri

DHA

Eskişehir ve Kütahya´daki vaka artışlarının nedeni; ev ziyaretleri


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA,(DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre, Bilecik´te düşen koronavirüs vaka sayısı, Eskişehir ve Kütahya´da artış gösterdi. 100 bin nüfusta bir haftalık risk haritasında en çok koronavirüs vakası görülen iller arasında yer alan Kütahya ve Eskişehir´de vakaların en çok ev ziyaretleri nedeniyle arttığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, 12-18 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 99,79´dan 8,1 artışla 107,89´a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya´da ise vaka sayısı 88,26´dan 27,92 artışla 116,18 seviyesine çıktı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik´te ise 100 bin kişide vaka sayısı 66,03´den 13,91 düşüşle 52,12´ye düştü.
EV ZİYARETLERİ VAKAYI ARTIRDI
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemede son dönem vakaların ev kadınları ile fabrikalarda artış gösterdiği tespit edildi. Özellikle ev kadınlarının gün ya da doğum günü gibi etkinliklerle bir araya geldiği belirlendi. Öte yandan vakaları artırmasından endişe edilen düğünlerde ise koronavirüs tedbirlerine uyulduğu için yeni vakalar tespit edilmediği anlaşıldı. Sağlık Bakanlığı´nın haftalık risk haritasında vaka sayısı 27,92 artışla 116,18 seviyesine çıkan Kütahya´da ev ziyaretlerinin vaka sayısını artırdığı belirlendi.
SOKAKLAR KALABALIK
Eskişehirli Savaş Öztürk, sokaklar çok kalabalık olduğunu ve vakaların bu nedenle artığını ifade ederek, "Millet üst üste geziyor. Niye geziyor? Git parka, bahçeye otur. Açık alana git. Eskişehir halkı aslında duyarlı bir halk ama niye böyle yapıyorlar anlayamıyorum? Yaşlılar oradan oraya geziyorlar. Biniyorlar belediye otobüsüne, her tarafı geziyorlar. Bu halk bilinçlenmediği sürece bunun hakkından gelemeyeceğiz" dedi. Nilay Ata ise Eskişehir halkının gezmeyi çok sevdiğini belirterek, "Çevremden de bunu çok iyi biliyorum. Artışı ben buna bağlıyorum. Kafeler, alışveriş merkezleri bayağı dolu. Çok sıkıldık tabii ki, yaklaşık 1,5 yıl oldu. Buna bağlıyorum açıkçası" şeklinde konuştu.
ÜÇ KENTİN AŞI DURUMU
Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısında yükleyiş görülen Eskişehir´de 428 bin 786 kişi birinci doz, 213 bin 148´i ise ikinci doz aşı oldu. Yaklaşık 900 bin nüfuslu kentte toplamda 641 bin 934 kişiye aşı yapıldı. Kütahya´da 362 bin 619 kişiye koronavirüse karşı aşı yapılırken, vaka oranları düşen Bilecik´te ise 48 bini ikinci doz olmak üzere toplamda 151 bin 244 kişi aşılandı.
HARİTALAR KIZARIYOR
Sağlık Bakanlığı´nın güncellenen vaka sayıları Hayat Eve Sığar (HES) programına yansıdı. Vaka artışı görülen Kütahya ve Eskişehir´de mavi olan bölgeler yeniden kızardı. Bilecik´te ise kısmen kızarık olan harita mavi ve yeşile dönmeye başladı.DHA-Sağlık Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU-Oğuzhan KILIÇ
2021-06-23 16:36:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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