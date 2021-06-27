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Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor Pahalı meyve fiyatları vatandaşları manavlardan uzaklaştırdı

İHA

Manavlar yaz mevsiminden umduğunu bulamıyor Pahalı meyve fiyatları vatandaşları manavlardan uzaklaştırdı

Koronavirüs nedeniyle aylardır işlerinin yolunda gitmediğini söyleyen manavlar, yaz meyvesinde de fiyat pahalılığından dolayı vatandaşların özellikle meyveye yeterli talep göstermediğini belirtiyor.
Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle uzun süredir satışlarda durgunluk yaşayan manavlar, yaz meyvesiyle beraber durumun çözüleceğini bekliyordu. Ancak yeni dönemde meyvelerin fiyatının pahalılığı, vatandaşları tezgâhlardan uzaklaştırdı. Eskişehir’de tezgah başında duran manavlar da “kirazın kilosu 1520 lira olur mu?, yeşil eriği 1520 liraya satıyoruz. Olur, mu böyle bir fiyat? Vatandaş meyve almamakta haklı” diyerek tepki gösterdi.

“Fiyatlar pahalı diye vatandaş gelemiyor”
Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarı’nda yıllardır manavlık yapan Hakan Araz, konu ile ilgili konuştu. Tezgâhtaki meyvelerin fiyatlarının normal olmadığını söyleyen Araz, “Bu sene meyve fiyatı çok pahalı. Bir manav olarak söylüyorum; meyve fiyatları alacak gibi değil. Yoksa kirazın kilosu 1520 lira olur mu? Çileğin kilosu 20 lira olur mu? Yeşil eriği 1520 liraya satıyoruz. Olur mu böyle bir fiyat? Kayısılar 20 lira görünce kim alsın ki? Şeftaliler oldu 10 lira. Vatandaş yüksek fiyattan meyve almamakta haklı. Peki, meyve alınmıyor mu? Alınıyor tabi, ama önce 5 kilo alan kişi şimdi 500 gram alıyor. Fiyatlar böyle devam ederse ki edecek gibi görünüyor; vatandaşların meyve yemesi zor olacak” diye anlattı.

Yaz umudu suya düştü
Aynı pazarda bulunan manav Emin Özkaya, eskiden günde 1 ton meyve sattığını, ancak bu sene 150 kilo bile meyve satmakta zorlandığını dile getirdi. Özkaya, “Yaz mevsimi meyveleri başladı. Şeftali, kayısı, erik, dut, kiraz, karpuz gibi yaz döneminde olması gereken meyveler şu an piyasada. Ama istediğimiz sonuç yok. Beklentimiz yüksekti, ama şu anda sıfırdayız. Meyve bol. Bol olmasına rağmen talep yok. Pandeminin ortasında heyecanla yeni dönemi bekliyorduk. Ancak beklediğimiz hareketlilik şu anda yok. Gördüğünüz gibi pazardaki meyve tezgâhları boş. Artık vatandaşta alım gücü kalmadı mı diyeceğim, vatandaşta pazara gelmeleri ile ilgili korku mu var, bilemiyorum. Şu anda herhangi bir talep yok. Boşuna bekliyoruz. İlerleyen günlerde biraz iyi olur mu olmaz mı onu da zamanla göreceğiz. Bundan 2 sene önceki yazı düşünüyorsak şu anda sıfırız. Ben mesela burada günde 1 ton meyve satabilirken, şimdi 150 kilo meyve satamıyoruz. O kadar düştü yani. Vatandaş gelirse bizim işimiz olacak, gelmezse boş bekleyeceğiz” şeklinde pazardaki satış durumunu anlattı.

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