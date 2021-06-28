İnönü’de kilit taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Eskişehir İnönü ilçesinde kilit parke taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlçenin Aşağıkuzfındık Mahallesinde devam eden kilit parke taş çalışmalarını yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Fen İşleri ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Bozkurt, başlatılan yol yapım ve kilitli parke taşı çalışmalarının ilçe sakinlerimize daha kaliteli bir çevre sunmak için hız kesmeden tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

İncelemeler sonrası İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aşağıkuzfındık Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek talep ve istekleri dinledi. Çalışmalardan memnuniyet duyan ilçe ve mahalle sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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