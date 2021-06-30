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(ÖZEL) Sanayi ustasına bile ekleme araç sattılar Aracı bizzat inceleyen, ekspertize gösteren rot balans ustası Orhan Geçit: "Araç konusunda bilinçli olmamıza ve anlamamıza rağmen böyle bir olay yaşadık" “Birkaç gün içinde 5 bin liralık zararla aracı geri verdik” “Araç alırken kaliteli ve güvenilir eksper seçsinler” Ekspertiz Oğuz Tosun: “Son zamanlarda çok sayıda ekleme araçla karşılaşmaya başladık”

İHA

(ÖZEL) Sanayi ustasına bile ekleme araç sattılar Aracı bizzat inceleyen, ekspertize gösteren rot balans ustası Orhan Geçit: "Araç konusunda bilinçli olmamıza ve anlamamıza rağmen böyle bir olay yaşadık" “Birkaç gün içinde 5 bin liralık zararla aracı geri verdik” “Araç alırken kaliteli ve güvenilir eksper seçsinler” Ekspertiz Oğuz Tosun: “Son zamanlarda çok sayıda ekleme araçla karşılaşmaya başladık”

Eskişehir’de yılların sanayi ustası, kendisinin baktığı ve ardından ekspere de göstererek satın aldığı ikinci el otomobil ekleme çıktığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Eskişehir’de uzun yıllar sanayide rot balans usta olan Orhan Geçit, birikimleriyle ikinci el bir otomobil almak istedi. Ankara’da aradığı aracı bulan Geçit, giderek önce araca kendisi baktı. Ardından bir ekspertize aracı gösteren Orhan Geçit, belirtilenlerin dışından bir şey olmadığının cevabını alınca yeni otomobilinin satışını gerçekleştirdi. Aracı ile Eskişehir’e gelen Geçit, sanayide bulunan farklı ekspertize yeniden aracını göstermek istedi. Ekspertizin yaptığı incelemelerde aracın tavanının ekleme olduğu belirlendi. Hayatının şokunu yaşayan sanayi esnafı Orhan Geçit, aracı aldığı işletmeyi aradı. İşletme, aracı sattıkları fiyatın 4 bin lira aşağısına kabul edeceklerini belirtti. Diğer yapılan masraflarla birlikte Orhan Geçit, birkaç gün içinde 5 bin lira zarara uğradı.

“Aracı 5 bin lira zarar ederek geri verdik”
Başına gelen olayı anlatan sanayi esnafı Orhan Geçit, aracı internetten bulduğunu ifade etti. İlk eksperde aracın normal çıktığını ifade eden Geçit, yaşanan süreci şöyle anlattı:
“Ankara’dan bir araç beğendik. İnternetten bulmuştuk. Fiyatı da cazip geldi. Telefonda pazarlık ettik. Satıcı 'Gelirseniz 64 bin 500 TL’ye olur' dedi. Kendimiz anladığımız kadarıyla baktık ama sonrasında da ekspertize göstermek istedik. Bizi ekspertize götürdüler. Aracı incelediler ve ‘hiçbir sorun yok’ dediler. Kaput ve çamurluk değişikti, ama biz bunları kabul ettik. Noter satışını da galericinin uyanıklığı ile 64 bin TL’ye aldığımız aracı 54 bin TL yazdırmışlar. Bizim hukuki yollarımızı kapatıyor burada. Geri döndük ve farklı eksperdeki kaportacı arkadaşımız aracı görünce incelemeye başladı. Arabanın devrik olduğunu ve tavanının değiştiğini söyledi. İlk başta şaka zannettik, fakat sonrasında inceleyince boya olduğunu gördük. Aracı geri verme mücadelesine girdik. Galerici '4 bin TL eksiğine alırım' dedi. Ekspertizden de 300 TL verdiğimiz ücreti zor aldık. 34 gün içerisinde 5 bin TL zararımız oldu. Arabayı da geri teslim ettik. Sanayi esnafı olmamıza rağmen bunu yaşadık. Diğer vatandaşlara göre araç konusunda bilinçli olmamıza ve anlamamıza rağmen böyle bir olay yaşadık. Araba alacak arkadaşlara tavsiyem, araştırsınlar ve iyi bir ekspertize götürsünler. Gözü kapalı bir ekspertize girmesinler.”

“Son zamanlarda çok sayıda ekleme araçla karşılaşmaya başladık”
Aracın ekleme olduğunu yaptıkları incelemeler sonrasında belirleyen ekspertiz uzmanı Oğuz Tosun, son zamanlarda bu tür araçların fazlalaştığını söyledi. Eksperlerin bu araçları müşterilere göstermesi ve uyarması gerektiğine dikkat çeken Tosun, “Son 23 haftadır ekleme yapılan üçüncü araca denk geldik. Ekspertizler çoğaldığı için eklemeleri gizlemeye çalışıyorlar. ‘Eklemeyi nasıl gizleriz, eksperler nasıl fark etmez ve alıcı nasıl görmez?’ gibi konularda ekleme yapan kişiler mücadele veriliyor. Ekleme araçların piyasada çoğalma nedenleri, değişen sayısının fazlalaşmasından dolayı, tek değişenle iş kurtarılmaya çalışılıyor. Ekspertizleri iyi seçmek lazım. Ekspertiz konusu önemli çünkü sonucu ciddi manada mağduriyet doğurabiliyor. Kişiler bulundukları ilden farklı bir yere gidiyor ve bir heyecan yaşıyor. Ekspertizlerin iyi seçilmesi ve yorumlara bakılması lazım. Aracı alacak kişinin de ekspertizin başında durarak o raporu içine sindirmesi lazım. Araç ciddi bir konu. Yaşadığımız problemde arkadaş maddi ve manevi strese girdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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