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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlayan piknik tüpü kerpiç evi kül etti

İHA

Patlayan piknik tüpü kerpiç evi kül etti

Eskişehir’de kerpiç bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu meydana gelen yangında büyük maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre olay, Beylikova’ya bağlı Yukarıiğdeağacı mahallesinde meydana geldi. İki katlı kerpiç evde yaşanan olayda, yemek hazırlığı esnasında gaz kaçağı olan piknik tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle meydana gelen yangında 36 yaşındaki Saffet Öztürk’ün yaşadığı 2 katlı kerpiç ev, bahçesinde bulunan 3 odalı müştemilat ve ağılda bulunan tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

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