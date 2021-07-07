Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kardeş tutuklandı

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Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR´de çiftlik evinde kenevir yetiştirip, uyuşturucu bulunduran 2 kardeş tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesi´nde İ.S. ve kardeşi M.S.´nin çiftlik evinde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle çiftliğe baskın yapan jandarma, 2 kardeşi yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, evde yapılan aramada bin 540 gram bonzai, 28 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 48 kök kenevir bitkisi, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 faturasız kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 9 tabanca mermisi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak´ suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN

2021-07-07 11:02:34



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