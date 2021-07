Esentepe Mahalle Muhtarlığı hizmet binası açıldı Başkan Ataç: “Her zaman muhtarlarımızın yanındayız”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Esentepe Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının açılış törenine katıldı. Başkan Ataç, “Muhtarlar bizim mahallede elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız her şeyimiz. Her zaman muhtarlarımızın yanında olacağız” dedi.

Törende konuşan Esentepe Mahalle Muhtarı İrfan Okay, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunurken Başkan Ataç’a da belediye hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Ataç da muhtarların, belediyeler için önemine değindiği konuşmasında, “Muhtarlar bizim mahallede elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız her şeyimiz. Mahallelerin önderleri, ağabeyleri, ablaları. Mahallelere hizmet gelmesi noktasında bürokraside önemli yerleri olan arkadaşlarımız. Bugün Esentepe’de Sevgili İrfan’ın gayretiyle tahmin ediyorum burada bir imece de oldu ve bu şekilde meydana gelen bir muhtarlığın kıymeti daha farklı olacaktır. Tabi gönül ister ki bütün mahallelerimizdeki muhtarlıklar bu şekilde yapılabilsin. Belediye ile muhtarlık ilişkileri son derece önemli. Bakın bugün muhtarlık açılışında bu kadar mahallelimiz toplanabiliyor, muhtarlığın ne kadar kıymetli olduğunu açıkça görüyoruz. Diliyorum bütün mahallelerimize, muhtarlarımızın gönlünde olan muhtarlık nasip olsun. Her zaman muhtarlarımızın yanında olacağımızı da açıkça buradan ifade etmek isterim. Ayrıca Esentepeliler ile bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu da ifade etmek isterim” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından kesilen kurdele ile muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi. Başkan Ataç vatandaşlar ile de uzun süre sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene Başkan Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Turgut Doğandor, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.