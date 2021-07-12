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Yine çaldılar Yenisi koyuluyor, hırsızlar çalmaktan bıkmıyor Meşhur at arabası heykelinin koşum takımlarının çalınmasına çözüm bulunamıyor

İHA

Yine çaldılar Yenisi koyuluyor, hırsızlar çalmaktan bıkmıyor Meşhur at arabası heykelinin koşum takımlarının çalınmasına çözüm bulunamıyor

Eskişehir Odunpazarı Meydanı’nda bulunan ve defalarca çalınan at arabası heykelinin koşum takımları, yerine belediye yetkililerince yenisinin koyulmasına rağmen güvenlik kameraları önünden tekrar çalındı.
Yoğun turist ve ziyaretçi alan tarihi Odunpazarı bölgesinin en geniş meydanında bulunan at arabası heykeli, adeta hırsızların odak noktası haline geldi. Heykeldeki 2 atın üzerinde bulunan gem ve kantarma takımları geçen yıl kimliği belirsiz kişilerce güvenlik kameraları önünden çalınmıştı. Ustası nadir bulunan koşum takımlarının yenisi, belediye yetkililerince Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaptırılarak heykelin üzerine koyulmuştu. 17 Haziran’da biten tam kapanmanın ardından dükkânlarını açan bölge esnafı, alışkın oldukları bir manzarayla karşılaştı. At arabası heykelinin koşum takımları kimliği belirsiz kişilerce tekrar çalındı. Bölge esnafı, defalarca aynı hırsızlığın yaşanmasına rağmen herhangi bir çözüm bulunamamasına tepki gösterdi. At arabası heykelinin civarında dükkânı bulunan esnaf, hırsızlığın tekrar yaşanmaması için sorumluların bulunması gerektiğini söyledi.

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