Kooperatifi zarara uğrattığı öne sürülen 8 sanığın yargılanmasına başlandı ESKKK başkanının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli görevi kötüye kullanmak suçundan hakim karşısına çıktı

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) başkanının da içinde bulunduğu 8 şüpheli hakkında kooperatifi zarara uğrattığı iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan sanıklar ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Eskişehir 8’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Suat E., Cafer A., Gazi K., Kadir A., Mehmet Ç. ve Veli K. ile taraf avukatları katıldı. Recep Y. ile Adnan K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada iddianameyi okuyan hâkim, Suat E.'nin söz konusu kooperatifin başkanı, Veli K.'nin kooperatif müdürü ve diğer 6 şüphelinin ise kooperatifin yönetim kurulu üyeleri olduğunu, 20162019 yıllarında yapılan resmi denetimlerde şüphelilerin kooperatifi zarara uğrattığının iddia edildiğini aktardı. İddianamede şüphelilerin kooperatifi 213 bin 725 lira zarara uğratıldığına değinildi. Sanıklar hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Kooperatif ile ilgili 20162019 yıllarını kapsayan döneme ilişkin yapılan denetimde kooperatif kefaletiyle kredi kullanıp takibe düşen bir kısım ortağın bloke takibinde olan bazı taksitlerinin kooperatif mevduat hesabından virman edilerek kooperatif takibine geçirildiğinin, ancak bu virman işlemi sırasında kısa yol tuşu kullanılmadığının, bu nedenle virman işleminin sistem tarafından tahsilat gibi algılandığının ve taksite temerrüt faizi tahsil edildiğinin, bu suretle toplamda 133 kişiden 172 bin 393 lira 31 kuruş eksik temerrüt faizi tahsil edilerek zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Denetimler sırasında, kooperatifin 7 ortağının kredi taksitlerinin anapara ve gecikme faizlerinin sistem üzerinde hayali kayıtlarla kapatıldığının ve bu suretle kooperatifin ayrıca 182 bin lira zarara uğratıldığının tespit edildiği, müfettişlikçe bu zararın 140 bin lirasının ortaklardan tahsil edildiği anlaşılmıştır."

Duruşmada, soruşturma kapsamında ocak ayında hazırlanan bilirkişi raporu okundu. Raporda, "Kooperatif yürütme organının yönetim kurulu üyelerinden oluştuğu, ancak alınan kararlarda genellikle kooperatif başkanının talimatı doğrultusunda işlem yapıldığı, ayrıca kooperatif müdürünün de hem imza yetkisinin hem de kooperatif muhasebe ve ortak kayıt sisteminde yapılan işlemlerden sorumlu olduğu öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Savunmasını yapan sanık Suat E., 30 yıldır yönetimde olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Kooperatifte bir zarar olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle de bir zarar varsa karşılamak istemem" dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Mahkeme hâkimi, sanıklardan Recep Y. ile Adnan K.'nin zorla getirilmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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