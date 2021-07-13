Gazi Selami Pazar’ın mezuniyet sevinci

Terör gazisi olan Selami Pazar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’ndan bu dönem mezun oldu ve törenle cübbesini giydi.

Manisa nüfusuna kayıtlı terör gazisi Selami Pazar için, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın çevrim içi katılımlarıyla, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde ve rektörlük makamında bir tören düzenlendi. Törene Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da katılım gösterdi.



Rektör Erdal: “Engelleri kaldıran bu örnek davranış hakikaten takdire şayan”

İki üniversitenin iş birliği ile mekândan ve zamandan azade bir tören gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi: “Değerli gazimiz, öğrencimiz Selami Pazar bir taraftan vatan hizmeti yaparken bir taraftan da eğitimini aksatmadı. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bütün vatandaşlarımıza çok iyi bir örnek olacak. Engelleri kaldıran bu örnek davranış hakikaten takdire şayan. Eğitim almak istediğimizde bütün sınırları aşıyoruz. Değerli mezun öğrencimiz Gazi Selami Pazar da ailemizin bir parçası olarak, bunun çok güzel bir örneğini gösterdi. Sınırları bertaraf ederek İnsan Kaynakları Yönetimi programımızdan mezun oluyor. Kendisini gönülden tebrik ediyorum.”

Rektör Erdal, törende Gazi Selami Pazar’ı yalnız bırakmayan Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’a ve ev sahipliğini gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a da teşekkürlerini iletti.



Prof. Dr. Ataç: “Bizlerin de yapması gereken engelleri kaldırmak”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a teşekkürlerini sundu ve öğrencilerin edindikleri donanımlarla mezun olduklarını görmekten mutlu olduklarını belirtti. Bu anı taçlandırmaktan ve törenin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Ataç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Ben Gazi Selami Pazar’ın azmine hayranım. Bizlerin de yapması gereken engelleri kaldırmak. Bir baba olarak evlatlarının başında bulunması, eğitimini sürdürerek onlara güzel bir örnek olması gerçekten takdire şayan. Bir akademisyen ve bir baba olarak kendisini yürekten kutluyorum, iyi ki varsın.”



Tuğgeneral Selçuk Yıldırım: “Acımızı, sevincimizi hep beraber paylaşmanın gayreti içerisindeyiz”

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ise Gazi Selami Pazar’ı çok sevdiklerini, kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek ekledi: “Bizler Silahlı Kuvvetler ve Jandarma Teşkilatımız ile gazilerimizin sürekli yanındayız, onlarla beraberiz. Acımızı, sevincimizi hep beraber paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. Tabi bu mutlu günde hepimiz çok duygulandık. Değerli Rektörlerim Sayın Prof. Dr. Fuat Erdal ve Prof. Dr. Ahmet Ataç’a teşekkür ediyorum.”



Selami Pazar: “Sistem o kadar güzel ki kendimi görüyormuşçasına sınıfın içinde hissettim”

13 Eylül 1993 tarihinde vatani görevi esnasında, Şırnak’ın Silopi ilçesi Görümlü Karakolu’nda bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen roket saldırısında gazi olan Selami Pazar, kendisine sağlanan bu imkân sayesinde çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Yaşadığı heyecanı paylaşarak, teşekkürlerini sunan Pazar, “Diplomayı kazandığım gün çok duygulanmıştım. İnsan kaç yaşında olursa olsun okumak çok güzel, görmesem de bunu yaşadım. Sistem o kadar güzel ki kendimi görüyormuşçasına sınıfın içinde hissettim. Üniversitem büyük bir kolaylık tanıdı, sağ olsunlar hocalarımız da çok yardımcı oldular. 20 yaşında gözlerimi kaybettim, çok şeyden geri kaldım ama olsun önemli değil. Şu dünyayı görmesem de saygı değer hocalarımın karşısında diplomayı almak benim için en büyük gurur. Hayatımda yaşadığım en büyük heyecan, çok teşekkür ederim. Görmemek hiçbir zaman öğrenmeye engel değil.” dedi.

Mezuniyet töreni diploma takdimi ve Gazi Selami Pazar’ın kep atmasıyla sona erdi.

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