Başkan Ataç’tan Şahinkol için taziye mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Demirspor’un eski kaptanlarından İhsan Şahinkol’un hayatını kaybetmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin bir vefa projesi olan Altın Ayaklar’da da yer alan İhsan Şahinkol’un vefatı nedeniyle yayınladığı mesajında Şahinkol’un Eskişehir’in spor camiasındaki yerinin büyük olduğuna vurgu yaptı. Şahinkol’un sadece Eskişehir Demirspor camiası tarafından değil, kent halkınca da sevilen bir spor insanı olduğunu belirten Ataç, “Eskişehir’imizin futbol branşındaki en önemli değerlerinden biri olan, başarılı sporcu kişiliğinin yanı sıra ahlaklı ve örnek karakteriyle genç sporculara yol gösteren İhsan Şahinkol’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi Eskişehir’in spor değerlerine çok büyük katkılarda bulunmanın yanı sıra sadece Eskişehir Demirspor camiası tarafından değil, kent halkınca da sevilen bir spor insanıydı. Kentimizin spor tarihindeki başarılı kariyeriyle Şahinkol’un ismini, Altın Ayaklar Projemiz ile de yakın geçmişte ölümsüzleştirmiştik. Bu duygu ve düşüncelerle Şahinkol ailesinin acısını paylaşıyor, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan efsane kaptanlardan Şahinkol’un ismi, Tepebaşı Belediyesi’nin 2013 yılında Türk futboluna hizmet etmiş, başarısı, futbolcu kişiliğiyle futbol seyircisinin gönlünde yer etmiş ve Türkiye futbolunda iz bırakmış kişilerin isimlerini ölümsüzleştirdiği Altın Ayaklar Projesi’nde de yer alıyor. Espark Alışveriş Merkezi yanındaki Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev önünde sergilenen Altın Ayaklar Projesi’nde, Şahinkol’un yanı sıra Eskişehirspor’un efsane kadrosundan futbolcular ile Lefter, Metin Oktay, Sanlı Sarıalioğlu gibi milli takım kadrosunda yer almış toplam 50 isim bulunuyor.

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