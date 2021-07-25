Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Eskişehir’de meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, AnkaraEskişehir karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Sürücü Mehmet İhsan Pamuk, kullandığı 06 AAJ 354 plakalı otomobili ile Eskişehir istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Cemil Okçu’nun kullandığı 26 TD 661 plakalı araca çarptı. Çarptığı aracın da savrularak Mehmet Güner’in kullandığı 16 AHE 091 plakalı araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulanan Elif Nur Pamuk, Ayşe Okçu ve Safiye Tarhan yaralanarak olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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