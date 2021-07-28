Şehit haberleri üzerine konser programları ertelendi

Tepebaşı Belediyesi tarafından yerel sanatçılara destek olmak amacı ile düzenlenecek konser etkinlikleri, Pençe Harekatı bölgesinden gelen şehit haberleri dolayısıyla ertelendi.

Tepebaşı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 28, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek “Hayat Tepebaşı’nda Sahne Parklarda” konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer’in şehadet haberi üzerine etkinliklerin ertelendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.