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Mevcut diskin yanına takılan SSD diskler performansı olumsuz etkiliyor Bu işlem performans arttırmak yerine performans kaybına neden oluyor

İHA

Mevcut diskin yanına takılan SSD diskler performansı olumsuz etkiliyor Bu işlem performans arttırmak yerine performans kaybına neden oluyor

– Bilgisayar kullanıcıları tarafından hızlı olduğu için sıkça tercih edilen SSD diskler, mevcut hard disklerin yanına takıldığında cihazı yorduğu ve performansı olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.
Son zamanlarda bilgisayar kullanıcılarının sıkça taktırdığı SSD (Solid State Drive), mevcut hard diskle birlikte takıldığında bilgisayarda performans kaybına neden oluyor. Yeni teknoloji ile üretilen bilgisayarlarda kurulu bir biçimde gelen SSD sürücüler, daha eski bilgisayar kullanıcıları tarafından mevcut hard diskin yanına monte ediliyor. Mevcut hard diskin yanına takılan yeni nesil disklerin bilgisayarın performansını etkileyeceğini söyleyen ve Eskişehir'de uzun yıllardır bilgisayara tamir, bakımı yapan İsmail Demirkapı, bu tarzda yapılan işlemeler sonrasında cihazın iki farklı diske veri kaydetmeye çalıştığını ve bunun da bilgisayarı oldukça yoracağını ifade etti. Bilgisayarlarına SSD disk taktırmak isteyen kullanıcılara tavsiyelerde bulunun tamirci Demirkapı, “Eski model bilgisayarlara kendi hard disklerinin yanı sıra hızlı olması dolayısıyla tercih edilen SSD (Solid State Drive) takılmasını önermiyorum. Sebebi ise hem kendi plakalı had diski hem de sonrandan DVD okuyucusu sökülerek takılan SSD adındaki sürücüler bilgisayarı yoruyor. İnsanlar SSD’yi kullanıcılar bilgisayarları daha da hızlı çalışsın diye taktırıyorlar. Hard disk ve SSD aynı bilgisayarda aynı anda bulunursa, cihaz verileri iki diske de kaydetmeye çalışacak bu da bilgisayarı oldukça yoracak bir işlem. SSD sürücü taktırmak isteyen kullanıcılara tavsiyem plakalı hard diski söküp yerine SSD sürücüsünü takmaları. Eğer böyle yaparlarsa kullanıcılar, enerji kaybının önüne geçmenin yanı sıra, kullandıkları cihazın hızı artacak ve daha uzun ömürlü oluyor. Ben aynı uyarıyı, dükkânıma gelip cihazlarına bu hızlı sürücü hard diskin yanına taktırmak isteyenlere de yapıyorum. Bazı müşterilimiz kendi disklerini alıp sadece montajını yaptırıyorlar. Parça ve işçilik dâhil 300 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerime yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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